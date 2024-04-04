isparta-detayli-oto-yikamaisparta-detayli-oto-yikama

Ramazan Bayramı Tatili İle İlgili Detaylar Belli Oldu

Ramazan Bayramı Tatili İle İlgili Detaylar Belli Oldu
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
 Ramazan Bayramı Tatili İle İlgili Detaylar Belli Oldu: Kim Hangi Günlerde İzin Alacak?

Özet: Ramazan Bayramı tatili için detaylar netleşiyor. Hangi günlerde kimin izin alacağı ve tatil süresinin nasıl olacağı belirlendi. Özel sektör ve kamu çalışanlarının izin durumları ve yıllık izin haklarına dair bilgiler paylaşıldı.


Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala tatil planları şekilleniyor. İşte, bayram tatili ve izin detayları:

- Ramazan Bayramı, 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.
- Bayram tatili, arife günü olan 9 Nisan Salı günü öğleden sonra başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.

Bayram tatilinin öncesi olan 8 Nisan Pazartesi ve arife günü olan 9 Nisan Salı, idari izin kapsamına alındı. Bu sayede bayram tatili 9 güne uzatılmış oldu.

İşte, kimler bayram tatilinden yararlanacak?

1. Kamu çalışanları: Memurlar, devlet dairelerinde ve belediyelerde çalışanlar, 8-9 Nisan tarihlerinde idari izinli sayılacaklarından dolayı 9 günlük tatil fırsatını değerlendirebilecekler.

2. Özel sektör çalışanları: Özel sektör çalışanları ise 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise yarım gün çalışacaklar. Ancak, bazı özel şirketler istisnai durumlarda çalışanlarına idari izin verebilir ve tatili 9 güne çıkartabilir.

İdari izin uygulamayan işverenler için ise çalışanlar 8-9 Nisan tarihlerinde izin kullanarak, bayram tatilini 9 güne uzatabilirler.

Yıllık izin haklarına dair bilgi:

- Çalışanların işe başladığı tarihten itibaren bir yıl çalışmaları halinde yıllık izin hakkı doğar.
- 1 yıldan 5 yıla kadar çalışanlar 14 gün, 5 yıldan 15 yıla kadar olanlar 20 gün, 15 yıldan fazla çalışanlar ise 26 gün izin kullanabilirler.
- Bu izin süreleri, iş sözleşmelerine ve toplu iş sözleşmelerine göre de değişebilir.

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) durumunda ise, emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık izin hakları yeniden başlar. Ancak, 50 yaşın üzerindeyseniz ve iş sözleşmeniz yeni de olsa, 20 günden az izin hakkınız olmayacak. Eğer emekli olduktan sonra işyerinde çalışmaya devam etmiyorsanız, yıllık izin hakkınız aynen devam eder.
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da İhracatta Sert Düşüş
Radyo Isparta: Kısa Sürede En Çok Dinlenilen Radyo İstasyonu Oldu!
Sıcak Havalarda Kış Lastiği Kullanımı Risk Taşıyor: Uzman Uyarısı
Kredi Kartı Limitleri Düşürülüyor: Milyonları Etkileyecek Karar
Bayram Öncesi Dikkat!
Arçelik İsmi Değişiyor: Resmi Açıklama Geldi
Başsavcılık Harekete Geçti: O Paylaşımlara Soruşturma Açılacak
Sakın Bu Yüzeylere Limon Sürmeyin: Deneyen Pişman Oluyor
THY'den Ucuz Bilet Kampanyası: Elinizi Çabuk Tutun!
Avrupa Yakası Yeni Sezonuyla Geri Dönüyor: Oyuncu Kadrosu Sızdı!
SGK Uzmanı Özgür Erdursun: Zamlı Emekli Maaşında Rakam Belli Oldu!
Emniyet Genel Müdürlüğü 7.500 Polis Memuru Alımı Yapıyor!
Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat!
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bir karar alındı
Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak mı?
Ramazan Bayramı Tatili İle İlgili Detaylar Belli Oldu
Özgür Demirtaş Yerel Seçim Sonrası Ekonomi İçin Acil Uyarılarda Bulundu
İşte bankaların emekli promosyonlarına ilişkin bilgiler:
Sigaraya Büyük Zam Geldi: İşte Zamlı Liste!
Isparta İl Genelindeki Seçim Sonuçları
Bunu yapmayan sürücüler 12 bin 978 TL ceza ödeyecek 'Sadece günler kaldı'"
12 Bin TL Destek
Asgari Ücrete Zam Tarihi Belli Oldu: Ünlü Ekonomist 'Gözünüz Aydın' Dedi
Ödemeler Yarın Hesaplara Yatırılacak
Emeklileri Hedef Alan Dolandırıcılık Tuzağına Dikkat!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-yemek-siparis-tabldot-telefon-lokanta-safir-toplu-yemek

isparta-yemek-siparis-tabldot-telefon-lokanta-safir-toplu-yemek

isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

gozde-balik-isparta-balik-siparis-telefon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

isparta-oto-muzik-sistemleri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA CAM BALKON

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Şiddetli Deprem!Isparta'da Şiddetli Deprem!31 Mart 2024
Emekliler Sandıkta Tepkisini GösterdiEmekliler Sandıkta Tepkisini Gösterdi31 Mart 2024
İşte Isparta'da seçimi kazanan muhtarlar:İşte Isparta'da seçimi kazanan muhtarlar:02 Nisan 2024
Sigara ve Alkol Fiyatlarına Zam Geliyor: Tarih BelirlendiSigara ve Alkol Fiyatlarına Zam Geliyor: Tarih Belirlendi29 Mart 2024
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI SAYFASIISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI SAYFASI31 Mart 2024
ISPARTA SEÇİM SONUÇLARI ANLIK ISPARTA SEÇİM SONUÇLARI ANLIK 31 Mart 2024
Emekliler Dikkat: SGK Uzmanı Net Rakam VerdiEmekliler Dikkat: SGK Uzmanı Net Rakam Verdi31 Mart 2024
Milyonlarca Araç Sahibine Kötü Haber: Kallavi Zam GeliyorMilyonlarca Araç Sahibine Kötü Haber: Kallavi Zam Geliyor02 Nisan 2024
Emeklilere Kök Maaş Sürprizi: Zam Oranları ve BeklentilerEmeklilere Kök Maaş Sürprizi: Zam Oranları ve Beklentiler03 Nisan 2024
Isparta'da Deprem Öncesi Sismik Cihaz Uyarı Verdi!Isparta'da Deprem Öncesi Sismik Cihaz Uyarı Verdi!31 Mart 2024
Ünlü Ayakkabı Firması İflas Etti - Çalışanlar Bayram Öncesi İşsiz KaldıÜnlü Ayakkabı Firması İflas Etti - Çalışanlar Bayram Öncesi İşsiz Kaldı31 Mart 2024
Bütün Sigaralara Zam Geliyor: Tarih Belli OlduBütün Sigaralara Zam Geliyor: Tarih Belli Oldu02 Nisan 2024
Altın Yatırımcılarına Uyarı: 5 Gün İçinde Fırtına Kopabilir!Altın Yatırımcılarına Uyarı: 5 Gün İçinde Fırtına Kopabilir!02 Nisan 2024
SSK ve Bağkur Emekli Maaşlarına Yeni Ayar: Tarih Belli OlduSSK ve Bağkur Emekli Maaşlarına Yeni Ayar: Tarih Belli Oldu01 Nisan 2024
Emekli Promosyonlarında Zam Yapıldı: Özel Bankalar İlk Adımı AttıEmekli Promosyonlarında Zam Yapıldı: Özel Bankalar İlk Adımı Attı29 Mart 2024
Vermeyenlere Uyarı: Cezası Çok Ağır Olacak!Vermeyenlere Uyarı: Cezası Çok Ağır Olacak!03 Nisan 2024
Okullarda Tüm Dersler İptal EdilecekOkullarda Tüm Dersler İptal Edilecek31 Mart 2024
Kredi Kartı Faizlerinde Yeni Düzenleme: Bugün BaşladıKredi Kartı Faizlerinde Yeni Düzenleme: Bugün Başladı02 Nisan 2024
SGK Uzmanı Emekliye Kötü Haberi VerdiSGK Uzmanı Emekliye Kötü Haberi Verdi29 Mart 2024
Isparta İl Genel Meclisi Merkez Üyeleri Belli OlduIsparta İl Genel Meclisi Merkez Üyeleri Belli Oldu01 Nisan 2024