Ramazan Bayramı Tatili İle İlgili Detaylar Belli Oldu: Kim Hangi Günlerde İzin Alacak?



Özet: Ramazan Bayramı tatili için detaylar netleşiyor. Hangi günlerde kimin izin alacağı ve tatil süresinin nasıl olacağı belirlendi. Özel sektör ve kamu çalışanlarının izin durumları ve yıllık izin haklarına dair bilgiler paylaşıldı.





Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala tatil planları şekilleniyor. İşte, bayram tatili ve izin detayları:



- Ramazan Bayramı, 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.

- Bayram tatili, arife günü olan 9 Nisan Salı günü öğleden sonra başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.



Bayram tatilinin öncesi olan 8 Nisan Pazartesi ve arife günü olan 9 Nisan Salı, idari izin kapsamına alındı. Bu sayede bayram tatili 9 güne uzatılmış oldu.



İşte, kimler bayram tatilinden yararlanacak?



1. Kamu çalışanları: Memurlar, devlet dairelerinde ve belediyelerde çalışanlar, 8-9 Nisan tarihlerinde idari izinli sayılacaklarından dolayı 9 günlük tatil fırsatını değerlendirebilecekler.



2. Özel sektör çalışanları: Özel sektör çalışanları ise 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise yarım gün çalışacaklar. Ancak, bazı özel şirketler istisnai durumlarda çalışanlarına idari izin verebilir ve tatili 9 güne çıkartabilir.



İdari izin uygulamayan işverenler için ise çalışanlar 8-9 Nisan tarihlerinde izin kullanarak, bayram tatilini 9 güne uzatabilirler.



Yıllık izin haklarına dair bilgi:



- Çalışanların işe başladığı tarihten itibaren bir yıl çalışmaları halinde yıllık izin hakkı doğar.

- 1 yıldan 5 yıla kadar çalışanlar 14 gün, 5 yıldan 15 yıla kadar olanlar 20 gün, 15 yıldan fazla çalışanlar ise 26 gün izin kullanabilirler.

- Bu izin süreleri, iş sözleşmelerine ve toplu iş sözleşmelerine göre de değişebilir.



EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) durumunda ise, emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık izin hakları yeniden başlar. Ancak, 50 yaşın üzerindeyseniz ve iş sözleşmeniz yeni de olsa, 20 günden az izin hakkınız olmayacak. Eğer emekli olduktan sonra işyerinde çalışmaya devam etmiyorsanız, yıllık izin hakkınız aynen devam eder.