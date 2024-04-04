Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak mı?

SGK Uzmanı İsa Karakaş: Temmuz Ayında Asgari Ücrete Ara Zam Bekleniyor



Özet: Enflasyonun yükselmesiyle birlikte asgari ücrette ara zam talepleri artıyor. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmasının "elzem" hale geldiğini belirtti.





Enflasyonun yükselmesi ve milyonlarca çalışanın asgari ücrete ara zam talepleri gündemdeki yerini koruyor. Bu konuda dikkat çekici bir açıklama, Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş'tan geldi. İşte, Karakaş'ın açıklamaları:



Karakaş, "Herhangi bir yasal düzenleme olmaksızın asgari ücrete ara zam yapılabilir. Yılda en az bir kez artış yapılması gereklidir. Ancak, 2, 3 veya 4 kez artırılması konusunda bir sıkıntı yoktur. Biz, enflasyonla yaşamaya alışkın bir toplumuz. Geçmişte asgari ücretin bir yılda 4 kez artırıldığını da gözlemliyoruz. Bu bağlamda, Temmuz ayında bir zammın yapılmasında bir engel görmüyorum." ifadelerini kullandı.



Karakaş'a göre, enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılması "elzem" hale geliyor. "Yüzde 25'e yakın enflasyon yüksek bir oran, bu nedenle asgari ücrete ara zam elzem hale geliyor" diyen Karakaş, geçmiş yıllarda yaşanan benzer durumları hatırlatarak, 2022 ve 2023 yıllarında da güncellemelerin yapıldığını belirtti.



Karakaş'ın değerlendirmesine göre, eğer 6 ay sonunda enflasyon yüzde 25 seviyelerinde olursa, Temmuz ayına gelindiğinde çalışanların durumunu dikkate alarak bir zammın gerekliliği ortaya çıkıyor. Bu nedenle, büyük ihtimalle Temmuz ayında asgari ücrete ara zam beklentisi güçleniyor.