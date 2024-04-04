Özgür Demirtaş Yerel Seçim Sonrası Ekonomi İçin Acil Uyarılarda Bulundu

Özet: Akademisyen ve Profesör Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye'nin yerel seçimleri sonrasında ekonomiye yönelik acil uyarılarda bulundu. Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Demirtaş, yapısal reformların acil olarak başlaması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin yerel seçimleri tamamlanırken, ekonomi

k gündem önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Son dönemde yaşanan ekonomik değişimlere dikkat çeken Akademisyen ve Profesör Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye ekonomi modeli' planı kapsamında Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 8,50'den yüzde 50'ye yükseltme kararının ardından ekonomideki dönüşüm sürecine vurgu yapan Demirtaş, "Acil" uyarısında bulundu.Demirtaş, ekonomideki faiz artışının önemli bir değişikliği işaret ettiğini ve bu durumun sıkılaştırma mesajları verdiğini belirtirken, Türkiye'nin sadece para politikasıyla ilerlemenin zor olduğunu vurguladı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Orta Vadeli Program (OVP) hakkında yaptığı açıklamaları da değerlendiren Demirtaş, yapısal reformların acilen hayata geçirilmesi gerektiğini savundu.Özgür Demirtaş, ekonomideki değişim sürecine ilişkin yaptığı uyarıları "Mutlaka bunu yapmamız lazım" diyerek vurgularken, Türkiye'nin ekonomik istikrarı için atılacak adımların önemine dikkat çekti.