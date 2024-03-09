"Kredi Kartı Kullananlar Dikkat: Paralarınız Uçmuş Olabilir!"

Son günlerde artan şikayetlere göre, bankaların yeni ücret ve komisyonlar çıkarması nedeniyle vatandaşlar endişeleniyor. Özellikle, başlangıçta "komisyonsuz" olarak tanıtılan kredi kartlarına daha sonra ödeme talepleriyle karşılaşılması tüketicileri rahatsız ediyor. Bankaların, müşterilere sunduğu yeni ücret ve komisyon uygulamalarına yönelik şikayetler artıyor. Bu şikayetlerin odak noktasında, başlangıçta komisyonsuz olarak tanıtılan otomatik fatura ödeme talimatlarıyla satılan kredi kartlarına sonradan eklenen ücretler yer alıyor.

Bankalar, bu kartları sunduklarında herhangi bir komisyon olmadığını belirtiyor ancak birkaç ay sonra müşterilerden ödeme ücreti talep ediyor. Bu durum, tüketicilerin tepkisini çekiyor. Ancak, tüketici lehine olmayan ve önceden belirtilmemiş olan sözleşme şartlarının uygulanması hükümsüz sayılıyor. Bankaların bu adımı atabilmeleri için tüketicilere bir ay önceden yazılı bildirimde bulunmaları ve tüketicinin de buna onay vermesi gerekiyor. Aksi takdirde, tüketiciler aldıkları kartı ve ödeme talimatlarını ücretsiz olarak iptal edebiliyorlar.

Özellikle bazı özel bankaların, başlangıçta "komisyonsuz otomatik ödeme" vaadiyle sattıkları kredi kartları için sonradan ücret talep etmeye başlaması tüketicileri mağdur ediyor. Bu durum, bankalara ve komisyonsuz ödeme tekliflerine olan güveni sarsıyor. Tüketiciler, bankaların verdikleri komisyonsuz vaadinin geri alınmasından ve sonradan ek ücret talep etmelerinden rahatsızlık duyuyorlar. Bazı bankaların bu ücretleri sessizce eklemesi ve müşterilere bilgi vermemesi de büyük tepkilere neden oluyor.

Bankalar ise, komisyonsuz ödeme teklifinin bir promosyon olduğunu ve süresinin dolmasıyla birlikte bu uygulamanın sona erdiğini savunuyorlar. Ancak, bazı tüketiciler bu promosyonun kendilerine yeterince açıklanmadığını ve sürenin dolmasından önce bilgilendirilmediklerini iddia ediyorlar. Tüketiciler, CİMER aracılığıyla Merkez Bankası'na şikayette bulunabilecekleri gibi, Alo 175 Hattı üzerinden de şikayetlerini iletebilirler.