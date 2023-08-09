Prof. Dr. Taylan Oksay SDÜ Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Atandı

Prof. Dr. Evrim Erdemoğlu (Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Ali Serdar Oğuzoğlu (Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Gökçe Dilek İşcan (Aile Hekimliği Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Yusuf Çağdaş Kumbul (Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı)

Dr. Öğretim Üyesi Kadir Burhan Karadem (Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı)

Dr. Öğretim Üyesi Onur Ünal (Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı)

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği görevine Prof. Dr. Taylan Oksay atanmıştır. Prof. Dr. Taylan Oksay, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Yeni Başhekim Oksay'ın liderliğindeki akademik yönetim kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır:Bu akademik yönetim kadrosu, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin çeşitli sağlık alanlarında hizmetlerini en üst düzeyde sürdürmeyi hedeflemektedir.