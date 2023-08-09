Ortak Akıl İş İnsanları Hareketi, Bakanlıklar Nezdinde Destek Görüyor

Isparta'da fabrikalaşma ve istihdam oluşturma alanında aktif çalışmalar yapan Isparta Ortak Akıl Hareketi, Bakanlıklar düzeyinde de faaliyetlerini sürdürüyor. Hareketin Kurucusu Tufan Tural, son olarak Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Nadir Alpaslan ve Adalet Bakanı Yardımcısı Ramazan Can'ı ziyaret ederek, yürüttükleri ihracat ve yatırım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Isparta Ortak Akıl Hareketi'nin temel hedefinin, ihracatı artırmak, katma değer oluşturmak ve istihdam yapısını güçlendirmek amacıyla öncülük etmek olduğunu belirten Tural, Bakan Yardımcıları'na teşekkürlerini iletti. Bakan Yardımcıları da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, hareketin her türlü konuda yanlarında olduğunu vurguladılar.