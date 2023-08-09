Isparta ​Göltaş Çimento Fabrikasında Patlama!

Göltaş Çimento Fabrikasında Patlama: 9 İşçi Yaralandı, 2'si Hayati Tehlikedeki Durumda
Isparta'da bulunan Göltaş Çimento Fabrikası'nda meydana gelen patlama sonucu 9 işçi yaralandı. Olayın yaşandığı fabrikada çalışan işçilerin sıcak çimentonun püskürmesi sonucu yaralandığı belirtildi. Yaralanan işçilerden 2'sinin hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi. Yaralı işçiler, 112 Acil Servis ambulans ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.