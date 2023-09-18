CHP Isparta İl Başkanlığı Kongresinde Vedat Şenol Yeniden İl Başkanı Seçildi



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Başkanlığı kongresi bugün gerçekleştirildi ve sonucunda daha önce il başkanlığı görevini üstlenmiş olan Vedat Şenol, yeni İl Başkanı olarak seçildi. Kongreye, CHP Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Antalya Milletvekili Aliye Coşar, CHP İl Başkanı Tansel Dilaver, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, siyasi parti temsilcileri ve partililer yoğun bir katılım gösterdi.

Mevcut İl Başkanı Tansel Dilaver'in yeniden aday olmama kararı sonrasında Vedat Şenol, Ahmet Tunçbilek ve Şenay Külcü Günay'ın listeleriyle yarıştılar.

Kongre sürecinde konuşan Vedat Şenol, partisinde yeniden yapılanma gerektiğini belirterek yerel seçim sürecine dikkat çekti. Yapılan konuşmaların ardından yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları kabul edildi ve seçime geçildi.

Seçim sonucunda Vedat Şenol, 119 oy alarak CHP'nin yeni İl Başkanı oldu. Diğer adaylar Şenay Külcü Günay 89 oy ve Ahmet Tunçbilek 40 oy aldı. Bu sonuçlarla Vedat Şenol, CHP Isparta İl Başkanlığı görevine tekrar seçilen isim oldu.