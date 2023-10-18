

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nden Veda: Polis Memuru Yıldız Son Yolculuğuna Uğurlandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis memuru Volkan Bekir Yıldız (40), geçirdiği rahatsızlık sonrasında vefat etti. Merhum polis memuru için bugün, Denizli Emniyet Müdürlüğü binasında duygusal bir cenaze töreni düzenlendi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç gibi önemli isimlerin katıldığı törene, il genelinde görev yapan polis ekipleri ve Volkan Bekir Yıldız'ın ailesi de iştirak etti.

Cenaze töreninde yapılan duaların ardından Polis Memuru Volkan Bekir Yıldız'ın cenazesi memleketi Isparta'nın Keçiborlu ilçesine gönderilmek üzere defnedilmek üzere yola çıktı. Türk Polis Teşkilatı adına hizmet veren ve görevi sırasında hayatını kaybeden Volkan Bekir Yıldız, meslektaşları ve sevdikleri tarafından büyük bir saygı ve vefa ile uğurlandı.