Hayırsever Büyükkutlu Ailesi, Yalvaç'ta 16 Derslikli Okul ve Spor Salonunun Temelini Attı

Yalvaç ilçesinde eğitime büyük katkılarıyla tanınan hayırsever Büyükkutlu ailesi, 16 derslikli bir okul ve spor salonunun temel atma törenini gerçekleştirdi. Törene, Vali Aydın Baruş, Mustafa Büyükkutlu, eşi Vesile Büyükkutlu, oğulları Hasan ve Abdullah Büyükkutlu, Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Osman Zabun ve Hasan Basri Sönmez, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yalvaç ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı.Temel atma töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlk konuşmayı yapan Mustafa Büyükkutlu, doğup büyüdüğü topraklarda böylesine hayırlı bir işe vesile oldukları için aile olarak gurur duyduklarını belirterek, okulda eğitim görecek öğrencilere başarı dileklerini iletti.Vali Baruş ise törene katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ederek, eğitim yatırımlarının önemini vurguladı. Baruş, "Eğitime yapılan yatırım, her türlü övgünün ve takdirin üzerindedir" dedi. Türk Polis Teşkilatı adına hizmet veren ve görevi sırasında hayatını kaybeden Volkan Bekir Yıldız'ı anarak hayırseverlerin katkısının önemini belirtti. Yalvaç'a kazandırılacak okulun ilçeye büyük bir katkı sağlayacağını ifade etti. Konuşmaların ardından okulun temeli dualar eşliğinde atıldı.Hayırsever Büyükkutlu ailesi, eğitim alanındaki bu katkılarıyla bölgeye büyük bir hizmet sunuyor ve gelecek nesillere destek oluyor.