Isparta Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Aydın'dan Açıklama

Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Aydın'dan Açıklama: "Kantincilerle Okul İdarecileri Arasında Sorun Yok!"

Isparta'da bazı haber sitelerinde yer alan 'Kantincilerin, Okul Müdürleri tarafından baskı altında tutulduğu' iddialarına cevap veren Isparta Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Sinan Aydın, kantin esnafının sorun yaşamadığını vurguladı. Aydın, okul idarecileriyle kantin işletmecileri arasında sağduyulu bir işbirliği olduğunu ve olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı. Ayrıca, ekonomik zorlukların kantin esnafını etkilemediğini belirterek, fiyat artışlarının kantinler tarafından yapılmadığını ifade etti.