Son dakika haberi: Diyarbakır'da PKK köylülere saldırdı! 5 vatandaşımız şehit oldu

Son dakika haberi: Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi, bölgeye ekipler sevk edildi. Diyarbakır Valiliği, 5 vatandaşımızın şehit olduğunu açıkladı.



Son dakika haberi: Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun topmaya giden köylülere yönelik, terör örgütü PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güleç Mahallesi kırsalında orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak etti.

Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.



5 VATANDAŞIMIZ ŞEHİT OLDU

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Kulp ilçesine bağlı Güleç Mahallesi kırsalında saat 06.30 sıralarında, orman kesimine giden sivil vatandaşların bulunduğu aracın geçişi esnasında, PKK terör örgütü üyelerince el yapımı patlayıcıyla saldırı gerçekleştirildiği, olayda 5 sivilin şehit olduğu bildirildi.



OPERASYON BAŞLATILDI

Açıklamada, “Saldırının faillerinin tespit edilmesi ve yakalanması için güvenlik kuvvetlerimiz tarafından operasyonlara başlanılmıştır. Menfur saldırı olayında şehit olan vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.



