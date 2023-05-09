Patates ve soğan fiyatlarında büyük bir düşüş yaşanıyor.

Muhalefetin gündemine oturan ve seçim öncesinde artış gösteren soğan fiyatları, Adana'da tarlada kaldığı için kilogram başına 6-7 liraya kadar düşmüş durumda. Birkaç hafta öncesine kadar 25-30 lira seviyelerinde seyreden fiyatlar, şimdi tezgahlarda 5-6 lira bandında satılmaya başlanmış durumda.

Bu tür fiyat manipülasyonları daha önce de yaşanmıştı. Geçmiş seçim dönemlerinde, özellikle 2015 ve 2018 genel seçimleri ile 2019 yerel seçimleri öncesinde patates ve soğan fiyatlarında benzer artışlar yaşanmış, ancak seçimlerden hemen sonra fiyatlar normale dönmüştü. Örneğin, 2015 seçimlerinden bir hafta önce patates 4 lira seviyelerine yükselmiş, ancak seçimlerden sonra 3 lira seviyelerine gerilemişti. Benzer şekilde, 2018 seçimleri öncesinde patates fiyatları da artmıştı.

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana ve Hatay'da soğan fiyatlarının daha da düşeceğini belirtiyor. Hatay soğanının Adana soğanından biraz daha pahalı olduğunu ifade eden Doğan, fiyatların çok daha aşağı düşeceğini ve vatandaşların yakında ucuz soğan yiyebileceğini söylüyor.

Ancak Adana'da talep olmaması nedeniyle ürünler tarlada kalmış durumda. Üretici ve tüccarlar, mayıs ayı sonunda soğanı yurtdışına ihraç etmeyi planlıyor. Bu yıl 23 bin dönüm alanda ekilen soğandan ortalama 105 bin ton rekolte bekleniyor.

Adana ve Hatay'da hasadın yüzde 40'ının tamamlandığını belirten Doğan, yüzde 60'ının hala tarlada olduğunu söylüyor. Soğanın kırmızı kabuk bağlamasıyla raf ömrünün uzadığına dikkat çeken Doğan, eğer ay sonuna kadar yurtdışı pazarları açılmazsa soğanların tarlada kalabileceğini ifade ediyor.

Doğan ayrıca, önümüzdeki günlerde fiyatların daha da düşeceğini ve marketlerdeki yüksek fiyatların da 3-4 gün içinde düşeceğini belirtiyor. Tarladan sökülen soğanların şu anda tüccarlar tarafından 6-7 lira seviyesinden alındığını ve marketlerde 10-15 liradan satıl

dığını dile getiriyor. Doğan, fiyattaki düşüşün marketlere 3-4 gün içinde yansıyacağını öngörüyor.

Özetle, Adana'da patates ve soğan fiyatlarındaki düşüş, muhalefetin eleştirdiği yüksek fiyatların ardından gerçekleşti. Tarlada kalan ürünlerin fiyatları düşerken, talep eksikliği nedeniyle ürünlerin tarlada kalma riski bulunuyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fiyatların daha da düşeceğini ve vatandaşların yakın zamanda uygun fiyatlarla soğan alabileceğini ifade ediyor. Ancak, yurtdışı pazarlarının açılmaması durumunda ürünlerin ihraç edilememesi ve tarlada kalma riski söz konusu.