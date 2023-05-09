Oy Kullanırken Dikkat Etmeniz Gereken 6 Kural: Oyunuz Geçersiz Sayılabilir!

Sandığa Gitmeden Önce: Oy kullanacağınız yer ve sandık bilgilerini önceden öğrenin. Seçmen bilgi kağıdınızı almadıysanız, Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesi, e-Devlet kapısı veya Seçmen Sorgulama mobil uygulaması üzerinden oy kullanacağınız yer ve sandık numarasını öğrenebilirsiniz. Seçmen bilgi kağıdınızı yanınızda bulundurmanız zorunlu değildir. Ayrıca, oy verme saatlerine dikkat edin. Oy verme saatleri tüm yurt genelinde 08.00-17.00 arasında uygulanacaktır. Saat 17.00'den sonra gelen seçmenler oy kullanamazlar. Kimlik Belgelerinizi Unutmayın: Sandık başına giderken, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı taşıyan resmi nitelikteki belgeleri yanınızda bulundurun. Bunlar nüfus cüzdanı, soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, mesleki kimlik kartı gibi belgeler olabilir. Kimliğinizi tereddütsüz olarak göstermelisiniz. Kimlik belgesini sunmayan seçmenler oy kullanamazlar. Cep Telefonuyla Kabine Girmeyin: Oy verme alanına cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla girmek yasaktır. Bu tür cihazları oy verme işlemi tamamlandıktan sonra sandık kuruluna teslim etmeniz gerekmektedir. Oy Pusulasına Mühür Dışında İşaret Koymayın: Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettikleri cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölüme "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oylarını kullanmalıdırlar. Oy pusulasının başka bir yerine imza atılmamalı veya işaret konulmamalıdır. Ayrıca, zarfa oy pusulası dışında herhangi bir şey konulmamalıdır.

Pusulaları Tek Zarfa Koyun: Seçmenlere, Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimi için ayrı ayrı oy pusulaları verilecektir. Tüm oy pusulalarını tek zarfa yerleştirmeniz gerekmektedir. Bu şekilde oy pusulalarınızın düzgün bir şekilde sayılması sağlanacaktır. Oy Kullandıktan Sonra İmza Atmayı Unutmayın: Oy kullandıktan sonra zarfı sandığa attığınızda, sandık seçmen listesinde adınızın karşısına imza atmanız gerekmektedir. Bu adım, oy kullanma işleminizin tamamlandığını göstermektedir.

Sandık Kurulu'nun Görevleri:

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, seçmenlerin oy kullanırken dikkat etmeleri gereken önemli kurallar bulunmaktadır. İşte oylarınızın geçerli sayılması için bilmeniz gereken 6 adım:Seçim sabahı, sandık kurulu başkanı, memur üye ve en çok oy alan 5 siyasi parti temsilcisi saat 07.00'de oy verme yerinde toplanacaklar. Sandık kurulu başkanı, öncelikle ant metnini okuyacak ve oy sandığını mühürleyecektir. Ardından oy zarfları sayılacak, oy pusulalarının bulunduğu paketler açılacak ve zarflar ile oy pusulalarının arka yüzlerine mühür basılacaktır.Hazırlıklar saat 07.00-08.00 arasında tamamlanacak, oy verme işlemi saat 08.00'de başlayacak ve saat 17.00'ye kadar devam edecektir. Eğer saat 17.00'ye kadar oy kullanmak için sıra bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri sırayla saydıktan sonra oylarını kullanmalarına izin verecektir.Oy sayımı sandıkların kapanmasından sonra yapılacaktır. İlk olarak cumhurbaşkanı seçimi oyları, ardından milletvekili genel seçimi oyları sandık kurulu üyeleri ve siyasi parti temsilcileri tarafından sayılacaktır.Sonuçlar tutanağa geçirildikten sonra, sandık kurulu başkanı tarafından kura çekilerek belirlenen 2 siyasi parti temsilcisi ile birlikte oylar ilçe seçim kuruluna götürülecektir.Bu kurallara dikkat ederek oy kullanmanız, oyunuzun geçerli sayılmasını sağlayacaktır. Unutmayın, her seçmenin oy kullanma hakkı önemlidir ve doğru şekilde kullanılmalıdır.