İşte bankaların emekli promosyonlarına ilişkin bilgiler:



1. **Ziraat Bankası:**

- 10.000 TL'ye kadar olanlar: 5.000 TL

- 10.000 TL - 15.000 TL arasında olanlar: 8.000 TL

- 15.000 TL - 20.000 TL arasında olanlar: 10.000 TL

- 20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL



2. **Vakıfbank:**

- 10.000 TL'ye kadar olanlar: 5.000 TL

- 10.000 TL - 15.000 TL arasında olanlar: 8.000 TL

- 15.000 TL - 20.000 TL arasında olanlar: 10.000 TL

- 20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL



3. **Halkbank:**

- 10.000-14.999,99 TL arasında olanlar: 8.000 TL

- 15.000-19.999,99 TL arasında olanlar: 10.000 TL

- 20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL



4. **İşbankası:**

- 10.000 TL'ye kadar olanlar: 5.000 TL

- 10.000 TL - 15.000 TL arasında olanlar: 8.000 TL

- 15.000 TL - 20.000 TL arasında olanlar: 10.000 TL

- 15.000-19.999,99 TL arasında olanlar: 10.000 TL

- 20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL



5. **Garanti BBVA:**

- 10.000 TL'ye kadar olanlar: 6250 TL

- 10.000 TL - 15.000 TL arasında olanlar: 10.000 TL

- 15.000 TL - 20.000 TL arasında olanlar: 12.500 TL

- 20.000 TL ve daha fazla olanlar: 15.000 TL



6. **Denizbank:**

- 9.999 TL'ye kadar olanlar: 5.000 TL

- 10.000 -14.999 TL arası olanlar: 8.000 TL

- 15.000-19.999 TL arası olanlar: 10.000 TL

- 20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL



7. **Akbank:**

- 9.999 TL'ye kadar olanlar: 5.000 TL ve 1.250 TL ek promosyon, toplamda 6.250 TL

- 10.000 TL-14.999 TL arası olanlar: 8.000 TL ve 2.000 TL ek promosyon, toplamda 10.000 TL

- 15.000 TL-19.999 TL arasında olanlara 10.000 TL ve 2.500 TL ek promosyon, toplamda 12.500 TL

- 20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL ve 3.000 TL ek promosyon, toplamda 15.000 TL