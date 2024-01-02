Özdiriliş Tekstil - Modayı Ekonomik Fiyatlarla Keşfedin!

Türkiye'nin lider giyim markası Özdiriliş Tekstil, perakende satışlarında toptan fiyatlarıyla fark yaratmaya devam ediyor. Kalite ve şıklığı ekonomik fiyatlarla buluşturan Özdiriliş Tekstil, geniş ürün yelpazesiyle kış alışverişinizi unutulmaz kılıyor.
Ürün Kategorileri:
- Çocuk ve Bebek Giyim
- İç Giyim
- Çoraplar
- Atletler
- Pijamalar
- Eşofmanlar
- Mayolar
- Havlu ve Bornozlar
Fiyat avantajlarını kaçırmayın! Özdiriliş Tekstil'de kalite ve uygun fiyatlar bir arada.
Perakende: Pirimehmet mah. 1767 sk. No:9/1
Telefon: 05065562798
Toptan : Ayazmana mah. 4445 sk. No:30-34 dükkan 34
Bu yükselen enflasyon döneminde, Özdiriliş Tekstil müşterilerine doğrudan imalattan toptan fiyatlarıyla ürünler sunarak, ürün yelpazesine zam yapmadan kaliteyi uygun fiyatlarla müşterilerine sunmaya devam etmektedir. Bu yaklaşım, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak kaliteli ürünleri ekonomik fiyatlarla sunma ilkesine dayanmaktadır.
Özdiriliş Tekstil ile modayı uygun fiyatlarla keşfedin!