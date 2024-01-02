Emek Döner: Isparta'nın Gururu!

Isparta'da döner denince akla ilk gelen isim: Emek Döner! Yıllardır damaklarda iz bırakan lezzetiyle Emek Döner, şehrin en sevilen döner markalarından biri olmaya devam ediyor.

Neden Emek Döner?

Zengin Menü Seçenekleri: Pilav üstü döner mi, ekmek arası döner mi, yoksa sucuklu ve kaşarlı tost mu? Emek Döner'in zengin menüsü her damak zevkine hitap ediyor.

Pilav üstü döner mi, ekmek arası döner mi, yoksa sucuklu ve kaşarlı tost mu? Emek Döner'in zengin menüsü her damak zevkine hitap ediyor. Kalite ve Hijyen: Emek Döner, lezzetin sırrını etin doğru pişirilmesi ve en kaliteli malzemelerle buluşturmasında saklıyor. İşletmenin sahibi Süleyman Derici'nin hijyen ve kaliteye verdiği önem ise unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Emek Döner, lezzetin sırrını etin doğru pişirilmesi ve en kaliteli malzemelerle buluşturmasında saklıyor. İşletmenin sahibi Süleyman Derici'nin hijyen ve kaliteye verdiği önem ise unutulmaz bir deneyim sunuyor. Paket Servis İmkanı: Emek Döner, lezzetini istediğiniz her yere ulaştırıyor. İşyerinizde, evinizde veya açık havada piknik yaparken bile Emek Döner'in lezzetini yaşayabilirsiniz.

Deneyim ve Lezzet Bir Arada!

Emek Döner, yılların tecrübesi ve müşteri memnuniyetiyle adını duyurmuş bir markadır. Kaliteli, lezzetli ve hijyenik bir döner deneyimi için Emek Döner'i tercih edin.



Adres: Bahçelievler Mahallesi 109. Cadde No: 7/1

(Emek Taksi altı, Aydoğmuş Market Karşısı - Lastikçi Yanı)

ISPARTA

Telefon: 0246 218 80 86

Mobil Telefon: 0535 412 97 70

























