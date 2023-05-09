Aziz şehidimiz J.Uzm.Onb. Oğuzhan Kabayel, 07 Mayıs 2023 tarihinde Nevşehir JAKEM Komutanlığı nizamiyesi önünde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı ve Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Bugün, askeri uçakla Isparta'ya getirilen şehidimiz için öğlen saatlerinde resmi tören düzenlendi. Tören, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi.Şehidimizin annesi Şule Kabayel, babası Yaşar Kabayel, kardeşleri Kaan ve Pelin Kabayel'in yanı sıra Vali Aydın Baruş, TBMM Başkan Vekili ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Başkanı Tuğgeneral Ersel Özer, askeri ve mülki erkan, şehit yakınları, gaziler ve birçok Ispartalı törene katıldı.Cenaze namazının ve duaların ardından şehidimizin naaşı Garnizon Şehitliği'ne defnedilmek üzere gönderildi. Burada, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde aziz şehidimiz toprağa verildi.Törenin sonunda Vali Baruş, şehidimizin tabutuna sarılı bayrağı babası Yaşar Kabayel'e teslim ederek taziye dileklerini iletti. Tören, şehitlikte bulunanların şehit ailesine taziyelerini sunmasıyla sona erdi.