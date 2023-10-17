Otomobilin Lastiği Patladı, Kazadan Yara Almadan Kurtuldular

Eğirdir-Isparta Karayolu'nda, kemik ve eklem hastalıkları tedavi ve rehabilitasyon hastanesi önünde bir kaza meydana geldi. O.C. adlı sürücünün kullandığı 14 AB 803 plakalı otomobilin lastiği, seyir halindeyken patladı. Otomobil, kaldırıma çarparak bisiklet yolunu aşarak göl kenarında durdu.

Neyse ki, kaza, araçtaki kişilere yara vermeden atlatıldı. O.C. ve eşi, kazadan yara almadan kurtulmalarına rağmen kaza sonrası yaşadıkları şokla başa çıkmaya çalıştılar. Olay yerine gelen yetkililer, kazaya karışan otomobilde sadece maddi hasarın meydana geldiğini belirtti.



























Kazanın şokunu birbirlerine sarılarak atlatmaya çalıştılar.Kaza Eğirdir-Isparta Karayolu kemik eklem hastalıkları tedavi ve rehabilitasyon hastanesi önünde meydana geldi.O.C. isimli şahsın kullandığı 14 AB 803 plakalı otomobilin lastiği seyir halindeyken patladı.Kaldırıma çarpıp bisiklet yolunu aşan otomobil göl kenarında durdu.Kazayı yara almadan atlatan O.C. ile eşi panik yaşadı.Çift birbirine sarılarak kazanın şokunu atlatmaya çalıştı.Kazaya karışan otomobil de maddi hasar meydana geldi.