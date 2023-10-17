İşte Isparta'da Engelli ve Evde Bakım Hizmetinden Yararlanan Kişi Sayısı

İşte Isparta'da Engelli ve Evde Bakım Hizmetinden Yararlanan Kişi Sayısı
ISPARTA
G.Tarihi: 17.10.2023 00:05
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Isparta'da Engellilere Evde Bakım Hizmetinden Yararlanan Kişi Sayısı ve Destek Miktarı Artıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Isparta'da engelli bireylere yönelik evde bakım yardım hizmetini sürdürerek, kentteki dezavantajlı kişilere önemli bir destek sağlıyor. Bu kapsamda şu anda 3.012 engelli vatandaş, evde bakım yardımı hizmetinden faydalanıyor.
Isparta'daki engelli vatandaşlara bu yıl içinde yaklaşık 15 milyon lira destek ödemesi yapıldığını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, bu hizmetin yanı sıra Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Isparta'ya sığınan engelli depremzede ailelere de yardım sağlandığını açıkladı.
Kütük, engelli depremzedeler için yardımın belirli koşullara dayandığını belirterek, ailelerin hem sağlık raporu hem de ekonomik koşulları taşıması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Isparta'da deprem sırasında geçici olarak şehirde kalan ve evde bakım hizmeti alan ailelere yardım edildiğini söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, Isparta'da 3.012 engelli vatandaşın aylık ortalama 5.100 lira civarında evde bakım yardımı aldığını ve bu nedenle toplamda 15.134.591 lira ödeme yapıldığını açıkladı.
Bu destekler, dezavantajlı bireylerin yaşamlarını daha kolay ve rahat bir hale getirerek onlara sosyal ve ekonomik anlamda katkı sağlıyor.
 
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HABERİN DETAYLARI

Engelli bireyler, yaşlılar ve kimsesiz çocuklar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dezavantajlı bireylere yönelik önemli hizmetler sunmaya devam ediyor.
Bu kapsamda Isparta'da evde bakım yardımı hizmetinden yararlanan 3.012 engelli vatandaş bulunuyor.
Kentteki 3.012 engelli vatandaşa bu yıl yaklaşık 15 milyon lira destek ödemesi yapıldığını belirten, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük aynı zamanda Kahramanmaraş Merkezli depremlerde, Isparta'ya gelen engelli deprem zedelere de ödeme yapıldığını söyledi.
Kütük yaptığı açıklamada: ''Depremzede olup da engelli olan ailelerden bugüne kadar gelen bize müracaat edip engelli raporu da tam olan, şartları taşıyan çünkü onun hem sağlık raporu şartı var hem ekonomik şartları var.
İkisine karşılayan depremzede ailelerden 15 ailemize şu an devam ediyoruz.
Yine onlarla ilgili de geçici burada olduğu zamanlarda yardım ettiklerimize yardım ettik.
Ama onlar döndüler. Dönmeyip burada kalan 15 ailemiz var.
Bunlara evde bakım yardımı yuvarlayarak söylüyorum.
Ortalama aylık 5100 lira civarında bir evde bakım ödemesi yapıyoruz.
Ama Isparta'da bu hizmetten yararlanan, Ispartalı yerli halkımızın yararlandığı 3012 engellimiz var.
Evde bakım hizmetinden yararlanan.
Bunlara da aylık 15.134.591 lira ödeme yapıyoruz.''Dedi.
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