Isparta'da İşsizlikle Mücadelede Başarı
Isparta, işsizlikle mücadelede önemli çalışmalar yaparak yeni istihdam kapıları açıyor. Bu çalışmalarla kentte kayıtlı işsiz sayısının azaltılması hedefleniyor. İşkur Isparta İl Müdürü Mustafa Höke, 2023 yılı Ocak ayında 17 bin olan kayıtlı işsiz sayısının Ekim ayı itibariyle 16 bine düştüğünü açıkladı.
Höke, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde işsizlik oranlarının düştüğünü belirtti. İsparta'da ise ocak ayında kayıtlı 17 bin işsiz bulunduğunu, şu an ise 16 bin aktif olarak iş arayan işsiz olduğunu ifade etti.
Bu 16 bin kayıtlı işsizin yaklaşık 4 bininin gençlerden, 2 bininin ise üniversite mezunlarından oluştuğunu vurgulayan Höke, genç işsizlerin 18-29 yaş aralığında olduğunu ve işsizler arasında ön lisans ve lisans mezunlarının da yaklaşık 2 bin kişiyi kapsadığını belirtti. Ayrıca, 40 yaş üzeri iş arayan bir grup olduğunu da açıkladı.
Yapılan çalışmalarla Isparta'da işsizlik oranlarının düşmesi ve istihdamın artması hedefleniyor. Bu tür çabalar, ekonomik kalkınma ve istihdamın desteklenmesi açısından oldukça önemlidir.
Isparta, işsizlikle mücadelede önemli çalışmalar yaparak yeni istihdam kapıları açıyor. Bu çalışmalarla kentte kayıtlı işsiz sayısının azaltılması hedefleniyor. İşkur Isparta İl Müdürü Mustafa Höke, 2023 yılı Ocak ayında 17 bin olan kayıtlı işsiz sayısının Ekim ayı itibariyle 16 bine düştüğünü açıkladı.
Höke, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde işsizlik oranlarının düştüğünü belirtti. İsparta'da ise ocak ayında kayıtlı 17 bin işsiz bulunduğunu, şu an ise 16 bin aktif olarak iş arayan işsiz olduğunu ifade etti.
Bu 16 bin kayıtlı işsizin yaklaşık 4 bininin gençlerden, 2 bininin ise üniversite mezunlarından oluştuğunu vurgulayan Höke, genç işsizlerin 18-29 yaş aralığında olduğunu ve işsizler arasında ön lisans ve lisans mezunlarının da yaklaşık 2 bin kişiyi kapsadığını belirtti. Ayrıca, 40 yaş üzeri iş arayan bir grup olduğunu da açıkladı.
Yapılan çalışmalarla Isparta'da işsizlik oranlarının düşmesi ve istihdamın artması hedefleniyor. Bu tür çabalar, ekonomik kalkınma ve istihdamın desteklenmesi açısından oldukça önemlidir.
HABERİN DETAYLARI
Isparta'da işsizliğin önüne geçilmesi noktasında önemli çalışmalar yapılıyor.
Yapılan çalışmalarla birlikte özellikle yeni istihdam kapıları açılıyor.
Bu sayede Isparta'daki kayıtlı işsiz sayısının azaltılması hedefleniyor.
Hedef doğrultusunda yapılan çalışmalarla birlikte kentte son 10 ayda yaklaşık 1000 kişi daha istihdama kazandırıldı.
İşkur Isparta İl Müdürü Mustafa Höke, 2023 yılının ocak ayında 17 bin olan kayıtlı işsiz sayısının Ekim ayı itibariyle 16 bine düştüğünü açıkladı.
Höke yaptığı açıklamada: ''Türkiye genelinde TÜİK'in yayınladığı veriler, malum işsizlik oranları,TÜİK verilerine göre, bir önceki yıla göre işsizlik oranlarımız düşüyor.
Bölge düzeyinde, iller düzeyinde işsizlik oranları açıklanmıyor ama bize kayıtlı olanlar üzerinden biz işsizlik oranlarını az da olsa takip ediyoruz.
İl Müdürlüğümüzde kayıtlı 17 bin civarında işsiz vardı ocak ayında.
An itibariyle 16 bin civarında aktif olarak iş arayan işsizimiz var Isparta'da.'' Dedi.
İl Müdürü Höke, 16 bin kayıtlı işsizin yaklaşık 4 bininin gençler, 2 binin ise üniversite mezunlarından oluştuğunu söyledi.
Höke şöyle devam etti; ''Kayıtsızlı işsizlerimizin hemen hemen 4'te 1'i gençlerden oluşuyor. Yaklaşık 4 bin civarında genç işsiz dediğimiz
18-29 yaş aralığında gençlerimiz var işsizlerimiz arasında.
Üniversite mezunlarımız var yaklaşık 2 bin civarında ön lisans ve lisans mezunu iş arayanımız var.
40 yaş üzeri dediğimiz bir grup var.
Bizim az önce bahsettiğim programlarda öncelik verdiğimiz bunların sayısı da yaklaşık 4 bin.''