Isparta'da İşsizlikle Mücadelede Başarı

Isparta, işsizlikle mücadelede önemli çalışmalar yaparak yeni istihdam kapıları açıyor. Bu çalışmalarla kentte kayıtlı işsiz sayısının azaltılması hedefleniyor. İşkur Isparta İl Müdürü Mustafa Höke, 2023 yılı Ocak ayında 17 bin olan kayıtlı işsiz sayısının Ekim ayı itibariyle 16 bine düştüğünü açıkladı.

Höke, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde işsizlik oranlarının düştüğünü belirtti. İsparta'da ise ocak ayında kayıtlı 17 bin işsiz bulunduğunu, şu an ise 16 bin aktif olarak iş arayan işsiz olduğunu ifade etti.

Bu 16 bin kayıtlı işsizin yaklaşık 4 bininin gençlerden, 2 bininin ise üniversite mezunlarından oluştuğunu vurgulayan Höke, genç işsizlerin 18-29 yaş aralığında olduğunu ve işsizler arasında ön lisans ve lisans mezunlarının da yaklaşık 2 bin kişiyi kapsadığını belirtti. Ayrıca, 40 yaş üzeri iş arayan bir grup olduğunu da açıkladı.

Yapılan çalışmalarla Isparta'da işsizlik oranlarının düşmesi ve istihdamın artması hedefleniyor. Bu tür çabalar, ekonomik kalkınma ve istihdamın desteklenmesi açısından oldukça önemlidir.



































Yapılan çalışmalarla birlikte özellikle yeni istihdam kapıları açılıyor.Bu sayede Isparta'daki kayıtlı işsiz sayısının azaltılması hedefleniyor.Hedef doğrultusunda yapılan çalışmalarla birlikte kentte son 10 ayda yaklaşık 1000 kişi daha istihdama kazandırıldı.İşkur Isparta İl Müdürü Mustafa Höke, 2023 yılının ocak ayında 17 bin olan kayıtlı işsiz sayısının Ekim ayı itibariyle 16 bine düştüğünü açıkladı.Höke yaptığı açıklamada: ''' Dedi.İl Müdürü Höke, 16 bin kayıtlı işsizin yaklaşık 4 bininin gençler, 2 binin ise üniversite mezunlarından oluştuğunu söyledi.Höke şöyle devam etti; '''