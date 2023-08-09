Eğirdir'de U12 Futbol Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

Eğirdir'e futboldan güzel bir haber geldi. Geleceğin yıldızları olarak adlandırılan U12 futbol takımımız, büyük bir başarıya imza attı. Isparta Belediyesi ve Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (IASKF) işbirliğinde düzenlenen 'Geleceğin Şehri Geleceğin Yıldızları Futbol Turnuvası' kapsamında mücadele eden Eğirdir Belediye Spor U12 takımı, çeyrek finale yükseldi.Toplamda 110 Eğirdir'li sporcunun arasından seçilen ve U12 futbol takımının formasını giyen 24 kişilik kadro, oynadığı futbol ile büyük beğeni topladı. Turnuvanın 28 Temmuz'da başlamasının ardından 5 maç yaparak 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden takım, grubunu ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükselmeye hak kazandı.Eğirdir U12 futbol takımının çeyrek finaldeki rakibi, bugün çekilecek olan kura ile belli olacak. Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, U12 futbol takımını tebrik ederek turnuvadan şampiyonluk beklediğini ifade etti. Bu başarı, genç sporcuların gelecekteki potansiyelini ve şehirlerinin spor anlamındaki çaba ve desteklerini vurguluyor.