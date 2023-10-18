ORKÖY Destekli Alabalık Üretim Tesisi Projesi Hızla Devam Ediyor

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen ORKÖY Destekli Alabalık Üretim Tesisi Projesi büyük bir hızla ilerlemektedir. S.S. Yapağlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin Alabalık Üretme ve İşletme Tesisi Modernizasyon Projesi, yoğun bir şekilde inşa edilmektedir. ORKÖY projesi kapsamındaki alabalık havuzlarının inşaatı, Bölge Müdürü Sayın Rifat Ataş ve beraberindeki teknik ekibi tarafından yakından incelenmiştir.ORKÖY kredi desteği ile tamamlanacak olan bu proje, tesisin üretim kapasitesini artırarak milli ekonomiye ve istihdama önemli bir katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu proje, bölgeye ve ülkeye değerli bir ekonomik kaynak sağlamak amacıyla hızlı bir şekilde devam etmektedir.