Isparta Spor, Belediye Derince Spor'u Mağlup Etmek İçin Hazır
Isparta Spor, Galibiyet Serisini Sürdürmeyi Hedefliyor18
Isparta Spor, son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla taraftarlarını mutlu etti. Galibiyet serisini sürdürme hedefiyle yola çıkan Yeşilpembeli ekip, 18 Ekim Çarşamba günü kendi saha ve seyircisi önünde Belediye Derince Spor'u konuk edecek. Karşılaşma, Isparta Atatürk Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak. İşte diğer 18 Ekim kırmızı gruptaki maçlar:
Isparta Spor, Galibiyet Serisini Sürdürmeyi Hedefliyor18
Isparta Spor, son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla taraftarlarını mutlu etti. Galibiyet serisini sürdürme hedefiyle yola çıkan Yeşilpembeli ekip, 18 Ekim Çarşamba günü kendi saha ve seyircisi önünde Belediye Derince Spor'u konuk edecek. Karşılaşma, Isparta Atatürk Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak. İşte diğer 18 Ekim kırmızı gruptaki maçlar:
- Iğdır Futbol Kulübü - Menemen Futbol Kulübü
- Kastamonu Spor - Denizi Spor
- Karaman Futbol Kulübü - Amet Sportif Faliyetler
- Etimesgut Belediye Spor - İskenderun Spor
- Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Uşak Spor
- İnegöl Spor - Sarıyer
- Fethiye Spor - Düzce Spor
- Isparta Spor - Belediye Derince Spor
- 24 Erzincan Spor - Aksaray Belediye Spor
Isparta Spor, bu karşılaşmadan da üç puanla ayrılarak başarı grafiğini yukarı çekmeyi hedefliyor. Taraftarlar, bu mücadeleyi heyecanla bekliyor.Tüm takımlara başarılar dileriz.
HABERİN DETAYLARI
Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla taraftarlarının yüzünü güldüren Isparta Spor'da gözler belediye derince spor maçına çevrildi.
Ligde oynadığı son dört maçtan da galibiyetle ayrılan Yeşilpembeli ekip 18 Ekim çarşamba günü kendi saha ve seyircisi önünde belediye derince sporu konuk edecek.
Isparta Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19'da çalacak.
Karşılaşmayı aydın bölgesinden hakim Eren Özgemişçoğlu yönetecek.
Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan Isparta Spor'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı.
Yeşilpembeli ekip bu karşılaşmadan da üç puanla ayrılarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu ikincide kırmızı grupta 18 Ekim çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarsa şöyle.
Iğdır Futbol Kulübü - Menemen Futbol Kulübü
Kastamonu Spor - Denizi Spor
Karaman Futbol Kulübü - Amet Sportif Faliyetler
Etimesgut Belediye Spor - İskenderun Spor
Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Uşak Spor
İnegöl Spor - Sarıyer
Fethiye Spor - Düzce Spor
Isparta Spor - Belediye Derince Spor
24 Erzincan Spor - Aksaray Belediye Spor