Isparta Spor, Belediye Derince Spor'u Mağlup Etmek İçin Hazır

Isparta Spor, Galibiyet Serisini Sürdürmeyi Hedefliyor18

Isparta Spor, son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla taraftarlarını mutlu etti. Galibiyet serisini sürdürme hedefiyle yola çıkan Yeşilpembeli ekip, 18 Ekim Çarşamba günü kendi saha ve seyircisi önünde Belediye Derince Spor'u konuk edecek. Karşılaşma, Isparta Atatürk Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak. İşte diğer 18 Ekim kırmızı gruptaki maçlar:

Iğdır Futbol Kulübü - Menemen Futbol Kulübü

Kastamonu Spor - Denizi Spor

Karaman Futbol Kulübü - Amet Sportif Faliyetler

Etimesgut Belediye Spor - İskenderun Spor

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Uşak Spor

İnegöl Spor - Sarıyer

Fethiye Spor - Düzce Spor

Isparta Spor - Belediye Derince Spor

24 Erzincan Spor - Aksaray Belediye Spor

Isparta Spor, bu karşılaşmadan da üç puanla ayrılarak başarı grafiğini yukarı çekmeyi hedefliyor. Taraftarlar, bu mücadeleyi heyecanla bekliyor.

Tüm takımlara başarılar dileriz.Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla taraftarlarının yüzünü güldüren Isparta Spor'da gözler belediye derince spor maçına çevrildi.Ligde oynadığı son dört maçtan da galibiyetle ayrılan Yeşilpembeli ekip 18 Ekim çarşamba günü kendi saha ve seyircisi önünde belediye derince sporu konuk edecek.Isparta Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19'da çalacak.Karşılaşmayı aydın bölgesinden hakim Eren Özgemişçoğlu yönetecek.Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan Isparta Spor'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı.Yeşilpembeli ekip bu karşılaşmadan da üç puanla ayrılarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu ikincide kırmızı grupta 18 Ekim çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarsa şöyle.Iğdır Futbol Kulübü - Menemen Futbol KulübüKastamonu Spor - Denizi SporKaraman Futbol Kulübü - Amet Sportif FaliyetlerEtimesgut Belediye Spor - İskenderun SporArnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Uşak Sporİnegöl Spor - SarıyerFethiye Spor - Düzce SporIsparta Spor - Belediye Derince Spor24 Erzincan Spor - Aksaray Belediye Spor