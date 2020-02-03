2020'de emekli bayram ikramiyelerine zam gelecek mi? Açıklandı

Yeni yıl ile beraber milyonlarca emekli 2020 yılında bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki 2020 yılında emekli ikramiyelerine zam gelecek mi?



İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Umut Çiray, 2020 yılında bayram ikramiyelerine zam gelecek mi sorusunu cevapladı.



Çiray "Emeklilere bayram ikramiyesi 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun ek 18. maddesi ile ödenmektedir. Bu maddeye göre emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenmektedir. Bayram ikramiyesi kanunda maktu olarak berlirlendiği için ücret artışı ya da TEFE-TÜFE gibi artışlardan etkilenmemektedir. Bayram ikramiyesi tutarının değişebilmesi için kanun değişikliği gerekmektedir. Şu anda da böyle bir çalışma söz konusu değildir. " dedi.