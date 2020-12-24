ÖNDER ŞEKERLEME AVM'DEN YENİ YILA ÖZEL ŞOK KAMPANYA!

150 TL

40 TL,

25 TL

Marketyo

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'' Kalitede Önder, Grubunda Lider ''

ÖNDER ŞEKERLEME AVM ŞUBE ADRESLERİ

Önder Şekerleme Merkez Adres :

Önder Şekerleme AVM 2 :

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Isparta'ya 60 yıldır hizmet veren Önder Şekerleme AVM şubelerinde indirim fırsatları son hızla devam ediyor.Önder AVM'nin yeni yıla özel geleneksel hale gelen yıl sonu indirimleri başladı. Ayrıca Önder AVM'nin içinde bulunduğu Marketyo alışveriş uygulamasını telefonunuza indirerek hem zamandan hemdeve üzeri alışverişlerde2. 3. ve 4 alışverişlerde ise yineindirim kazanın!indirin aldığınız ürünler aynı gün kapınıza gelsin! Hızlı teslimat Önder AVM şubelerinde...!Yılın son fırsatını kaçırmayın...!Önder AVM, Işıkkent mahallesi şubesinde Kasap reyonu hizmete girmiştir.