Isparta'ya 60 yıldır hizmet veren Önder Şekerleme AVM şubelerinde indirim fırsatları son hızla devam ediyor.
Önder AVM'nin yeni yıla özel geleneksel hale gelen yıl sonu indirimleri başladı. Ayrıca Önder AVM'nin içinde bulunduğu Marketyo alışveriş uygulamasını telefonunuza indirerek hem zamandan hemde 150 TL ve üzeri alışverişlerde 40 TL, 2. 3. ve 4 alışverişlerde ise yine 25 TL indirim kazanın! Marketyo uygulamasını hemen indirin aldığınız ürünler aynı gün kapınıza gelsin! Hızlı teslimat Önder AVM şubelerinde...!
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NOT:Önder AVM, Işıkkent mahallesi şubesinde Kasap reyonu hizmete girmiştir.
Önder AVM'nin Marketyo uygulamasını bu linklerden indirebilirsiniz! Aşağıdaki linklerde ios ve androit işletim sistemli telefonlar için link verilmiştir.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.marketyo.platform
https://apps.apple.com/tr/app/marketyo/id1311612291?l=tr
Alo sipariş hattı:0 246 218 35 08
whatsapp sipariş numarası:0 544 474 00 00
'' Kalitede Önder, Grubunda Lider ''
ÖNDER ŞEKERLEME AVM ŞUBE ADRESLERİ
Önder Şekerleme Merkez Adres : Fevzi Paşa İlköğretim Okulu arkası
Önder Şekerleme AVM 2 :Karaağaç Mahallesi 115. Cadde Meydanlık Cami Üstü
Önder Şekerleme AVM 3 :Kurtuluş mahallesi 1191 sokak no:17 (Kesikbaş Mevkii)
Önder Şekerleme AVM 4: Cuma Pazarı Kavşağı
Önder Şekerleme AVM 5: Batıkent (Gökkubbe üstü)
Önder Şekerleme AVM 6:Halıkent mahallesi ( Kültür Koleji karşısı)