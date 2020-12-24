Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlükleri/Amirliklerince suç ve suçlu ile mücadele kapsamında kaçak ve sahte içki satışının önlenmesi için yapılan çalışmalar kapsamında 01 Kasım 2020 tarihinden günümüze kadar olan süre içerisinde 9 olayda toplam 9 şüpheli şahsa adli işlem yapılmış olup, şüphelilerden;138 şişe kaçak/sahte alkollü içecek, 119 litre dökme kaçak/sahte alkollü içecek, 5 adet kaçak/sahte alkol yapımında kullanılan kit ve 2.020 adet sahte alkollü içki bandrolü ele geçirilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.