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OKULLARDA ÜCRETSİZ YEMEK DÖNEMİ BAŞLIYOR

OKULLARDA ÜCRETSİZ YEMEK DÖNEMİ BAŞLIYOR
ISPARTA
G.Tarihi: 23.12.2022 20:51
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Bakan Özer: Okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz yemek vereceğiz
 
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bilsem Yapay Zeka Atölyeleri İşbirliği Protokol Töreni'nde katıldı. Üsküdar Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki programa, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Osman Sezgin, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen,  Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü Cemal Özdemir katıldı.
 
 Törende Milli Eğitim Bakanlığı ile Vakıfbank İş Birliğinde 'Bilim ve Sanat Merkezlerindeki Eğitim Ortamlarının Niteliğinin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü' kapsamında 15 yapay zeka atölyesi  için imzalar atıldı.
 
"CUMHURİYET TARİHİNDE İLK KEZ YÜZDE 95'İN ÜZERİNE ÇIKTI"
 
Bakan Özer, okullaşma oranındaki artışa vurgu yaptığı konuşmasında, "19 yılda yüzde 11 olan okullaşma oranı, yüzde 99'a ulaştı. İlkokuldaki yüzde 90 okullaşma oranı, yüzde 99.63'e, ortaöğretimdeki yüzde 44 olan okullaşma oranı, yüzde 95.06'ya ulaşıyor. Son 20 yıl eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranının, ilk Cumhuriyet tarihinde yüzde 95'in üzerine çıktığı bir döneme tekabül ediyor" dedi.
 
ÜCRETSİZ YEMEK DÖNEMİ BAŞLIYOR 
 
Bakan Özer, son dönemde yemekle ilgili spekülasyonlar yapıldığını ifade ederek, "Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndan sonra, 6 ay tepindiler.  O bitince şimdi çocukların aç kaldığıyla ilgili spekülasyonlar yapılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı daha önce olmayan sistemi devreye soktu. Taşımalı eğitimde tüm çocuklara ücretsiz yemek veriliyor. Yaklaşık 1 milyon öğrenci taşımalı eğitimde yemek yerken, biz bunu 1.8 milyona çıkarttık. Meclis'teki bütçe görüşmesinde de açıkladığım gibi, okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz yemek vereceğiz. Hazırlıklarını yapıyoruz. Allah'tan bir şey olmazsa 2023 yılının sonuna kadar demiştik kademeli ama, beklemeyeceğiz. İkinci dönem yani 6 Şubat'ta, eğitim öğretim başladığı zaman, Türkiye'de okul öncesi eğitimdeki tüm okullarımızda ücretsiz olarak yemek vereceğiz. Yine bu kapsamda taşımalı eğitimle öğrencilerin gittiği okulda, taşımalı eğitimden yararlanmayan öğrencilerin de yemek yemesini sağlıyoruz. Bir ilave daha yapacağız. Pansiyonlu okullarda sadece pansiyonlu öğrenciler ücretsiz olarak öğle yemeği yiyordu. O okulda pansiyon varsa tüm öğrencilere ücretsiz olarak yemek vereceğiz. Dolayısıyla bu adımlarla 1.8 milyonu, 5 milyonun üzerine çıkaracağız. Bir ay içerisinde. Başka sürprizlerimiz olacak inşallah" dedi. 
 
 
"922 İLÇEMİZ VAR, TÜM İLÇELERİMİZE KURACAĞIZ"
 
Milli Eğitim Bakanı Özer, iki yıl önce Türkiye'deki BİLSEM sayısının 185 olduğunu, bu sayıyı iki katı; 379'a çıkardıklarını, şu anda 100 bine yakın öğrencinın merkezlerden yararlandığını söyledi. 
 
Milli Eğitim Bakanı Özer, iki yıl önce Türkiye'deki BİLSEM sayısının 185 olduğunu, bu sayıyı iki katı; 379'a çıkardıklarını, şu anda 100 bine yakın öğrencinın merkezlerden yararlandığını söyledi. </p>
 
Özer, "Buradan da bir müjde vereyim 922 ilçemiz var. 2023 yılında tüm ilçelerde bilim sanat merkezi kuracağız. Dolayısıyla ilçelerdeki o yetenekli çocuklarımız başka ilçelere gidip bir bilim sanat merkezine erişmek durumunda kalmayacak" diye konuştu.  Bakan Özer, Üsküdar Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi'nde farkındalık ve bilinç amacıyla kurulan ve faaliyete başlayan tek atom laboratuvarını da gezdi.
 
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