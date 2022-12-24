Lapa lapa kar kapıya dayandı! 28 il için saat verildi...Ve beklenen oluyor

Yurdun büyük bir kesiminde etkili olan soğuk havaya bu hafta sonundan itibaren kar yağışı da dahil olacak. Beyaz örtünün 28 ili kaplaması beklenirken Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması geldi.

Kar yağışı için meraklı ve heyecanlı bekleyiş devam ederken Meteoroloji'den beklenen açıklama geldi. Yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı etkisini gösterecek. 22 ilde kar ve tipi ile birlikte dondurucu soğuklar görülecek. İstanbul'da kar yağacak mı? Ankara'da kar yağacak mı?

İşte merak edilen hava durumu raporu....

Hafta başında hava sıcaklığının düşmesiyle kar ülkemizin çoğu şehrine giriş yaptı. Yüksek yerlerde kar yağışı etkisini göstermeye başlarken deniz seviyesine yakın kesimlerde de yer yer kar görülmeye başlandı

22 İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji'den alınan verilere göre pazar günü başlayacak olan kar yağışı ilk önce 22 ilde daha sonra ise 28 ilde etkisini gösterecek.

Hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Yurdun kuzey ve güney kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER

Pazar günü, tam 22 ilde kar yağışı bekleniyor. Bu iller arasında Ankara, Eskişehir, Bolu, Kırşehir, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Tunceli, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane



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PAZARTESİ 28 İLDE KAR YAĞIŞI

Pazartesi günü ise, tam 28 il için kar yağışı tahmini yapıldı.

Bu iller arasında Bolu, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Amasya, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan bulunuyor.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi beklenen Ankara'da pazartesi günü itibariyle kar yağışı bekleniyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI OLACAK MI?

Gelen bilgilere göre İstanbul'da Aralık ayı sonunda kar yağışı beklenmiyor. Ocak ayının ortalarından itibaren ise kar yağışının İstanbul'da da kendisini göstermesi bekleniyor.