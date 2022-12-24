23 Aralık 2022 Cuma ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.

Bedelli askerlik 150 bin TL’yi geçebilir

Memur maaşlarına da asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik artış yapılması halinde, asteğmen maaşına endeksli olan bedelli askerliğin 150 bin liranın üzerine çıkması bekleniyor.

Rusya ile Türkiye arasında gaz merkezi görüşmeleri

Rusya, Gazprom yetkililerinin Türkiye’de gaz merkezi için Türk yetkililerle konuştuğunu açıkladı.

Benzine 67 kuruş zam

3 gün önce akaryakıta gelen çifte indirimin ardından bu kez benzine zam geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 67 kuruş arttı.

Orta gelirlilere konut projesi

Sosyal konut projesinin ardından orta gelirlilere yönelik yeni konut hamlesi geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilk evini alacaklara kolaylık sağlanacağını açıkladı.

Avrasya Tüneli’ne zam yok

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli geçişlerine yeni yılda zam yapılmayacağını açıkladı.

Birçok il beyaza bürünecek

Yurt genelinde kuru soğuk, yerini yağışlı havaya bırakıyor. Yeni haftayla birlikte iç ve doğu kesimlerde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

FIFA’dan Nusret soruşturması

FIFA, Nusret Gökçe'nin Dünya Kupası finali sonrası sahaya inip kupa kaldırması hakkında soruşturma başlattı.