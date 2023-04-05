Isparta İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu ile Mücadele Kapsamında Başarılı Operasyonlar Gerçekleştirdi

Uyuşturucu ile Mücadele Devam Ediyor: Isparta'da Yapılan Operasyonlarda Ele Geçirilen Maddeler

Isparta'da Uyuşturucu Ticaretine Darbe: (15) Şüpheli Tutuklandı

İlk Üç Aylık Dönemde Isparta'da Yapılan Operasyonlarla (4.214) Gram Esrar Ele Geçirildi

Isparta'da Uyuşturucu Kullanımına Geçit Yok: (145) Şüpheli Hakkında Adli İşlem Yapıldı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlar ve şok uygulamalar sonucunda 01 Ocak-31 Mart 2023 tarihleri arasında toplam (4.214) gram esrar, (1.788) kullanımlık sentetik cannobinoid emdirilmiş kağıt uyuşturucu, (313) gram eroine, (87) gram metamfetamine, (14) gram skunk ve (288) adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonlar kapsamında toplam (168) şüpheli yakalanırken, (23) şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal/ticaretinden, (145) şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak/bulundurmaktan adli işlem yapıldı. (15) şüpheli ise adli makamlarca tutuklandı.Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu maddelerin halka ulaşmasını engellemek için faaliyetlerine azim ve kararlıkla devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyurur.