​ Başkan Başdeğirmen, Ispartalılarla Bir Araya Geldi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ispartalılar Eğitim, Kültür, Sağlık, Turizm Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (ISVAK) Ankara'da düzenlediği bir etkinlikte Ankara'da yaşayan Ispartalılarla buluştu. Program, birlik ve beraberlik vurgusuyla geçti.Ispartalıların birlik ve beraberliğinin önemine dikkat çeken Başkan Başdeğirmen, "Bu birlik ve beraberlikle şehrimize hizmet etmenin her zaman başarıyı getireceği inancındayız" dedi. Programın ev sahipliğini yapan ISVAK, Ankara'daki Ispartalılar arasında dayanışmayı artırmayı hedefliyor.Programın katılımcıları arasında Isparta Valisi Aydın Baruş da yer aldı. Vali Baruş, Isparta'nın mutluluk ve yaşanabilirlikle özdeşleştiğini belirterek Ispartalıların gurbette de şehirlerine duyduğu sevgiyi ve desteklerini vurguladı.Başkan Başdeğirmen, Ispartalılarla buluşmanın onur verici ve gurur verici olduğunu ifade ederken, birlik ve beraberliğin şehre hizmet etmedeki önemini vurguladı. Isparta'daki yerel yönetim olarak birlik ve beraberliği şehir hizmetlerinde öncelikli olarak gördüklerini belirtti.Ankara'daki Ispartalılara teşekkür eden Başkan Başdeğirmen, Isparta'ya gelerek şehrin değişimini ve gelişimini görmelerini ve daha fazla Isparta'yı ziyaret etmelerini arzu etti.Isparta Valisi Aydın Baruş, Ispartalıların Ankara'da da Isparta sevgisi ve dayanışmasıyla faaliyet gösterdiğini söyleyerek, Isparta'nın kalkınması için kamu ve sivil toplum kesimlerinin işbirliğini önemsediğini ifade etti. Vali Baruş, gelecekte de Ispartalıların birlik ve beraberliklerini sürdürerek şehirlerini daha da geliştirmeyi amaçladığını belirtti. Program boyunca Isparta'nın geleneksel yemekleri katılımcılara sunuldu. Bu tür etkinlikler, Ispartalıların bir araya gelmesini ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.