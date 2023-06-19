Isparta'nın Eğirdir İlçesinde Gerçekleştirilen Atölye Çalışmasında Öğrencilerden Çevreci İniyatif

Isparta'nın ünlü Altınkum Plajı'nda, Eğirdir İlçesi'nde öğrenciler tarafından atık malzemelerden tasarımlar yapıldı. Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi Bilim Kurulu Veli destek grubu ve Eğirdir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm" temalı atölye çalışması büyük ilgi gördü. Eğirdir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı etkinlikte, Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi öğretmenleri Vahap Çetin ve Fatih Ermez danışmanlık yaparken, Eğirdir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Pınar Kesiktaş da öğrencilere rehberlik etti.Bu etkinlik, "We are Green Europe" adlı çevre bilinci ve doğaya saygı konulu Erasmus projesinin temasına uygun olarak gerçekleştirildi. Öğrenciler, atık malzemelerden yaratıcı tasarımlar gerçekleştirdi ve ardından çiçek dikimi yaparak doğaya katkıda bulundu. Etkinliğe katılan Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, öğrencilerle çevre ve eğitim konularında mini bir söyleşi gerçekleştirdi.Bu anlamlı etkinlik, öğrencilerin çevre bilincini arttırmak ve geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlendi. Atık malzemelerin yaratıcı bir şekilde kullanılmasıyla ortaya çıkan tasarımlar, öğrencilerin hayal gücünü ve becerilerini sergilemesine olanak sağladı. Ayrıca, çiçek dikimiyle doğal yaşam alanlarına katkı sağlanması hedeflenerek, çevrenin korunması ve yeşil alanların arttırılması konusunda farkındalık oluşturuldu.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, etkinlikte öğrencilerle gerçekleştirdiği söyleşide çevrenin korunması ve eğitimin önemini vurguladı. Öğrencilerin bu tür inisiyatiflerle çevre bilincini artırmasının gelecek için umut verici olduğunu belirtti.Bu öğrenci projesi, hem çevre dostu yaklaşımları teşvik etmek hem de gençlerin sürdürülebilirlik konusunda bilinçlenmesini sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.