Isparta 32 Spor, TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan yeni yönetim kurulunun görev dağılımını gerçekleştirdi. Kulübün başkanı Gültekin Özdemir liderliğindeki yönetim, ilk toplantı sonrasında görevleri belirledi.
İşte Isparta 32 Spor Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı:
Gültekin Özdemir: Başkan - ASL GERİ DÖNÜŞÜM
Ozan Gezer: 2. Başkan - ODG YAPI
Nuri Top: As Başkan - ANTRE GURME, ANTRE CADDE, ANTRE ALA
Mehmet Pala: 2. Başkan - ŞEHİR PLANCISI
Erkan Atakan Turan: Başkan Vekili - DİVANE RESTORAN, TURANLAR AMBALAJ
Burak Akpınar: Halkla İlişkiler ve Medya Sorumlusu - İŞ İNSANI
Süleyman Dağlı: Futbol Alt Yapı Sorumlusu - İYAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Serdar Kotanak: Transferden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi - MOBİLYACI
Ahmet Süzen: Genel Sekreter - VİP RENT'A CAR
Serkan Başpınar: Basın Sözcüsü - MODA PARK DÜĞÜN SALONU
Fehmi Gezer: Futbol Şube Sorumlusu - ODG İNŞAAT
Soner Köse: Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi - KÖSELER DEMİR
Emrah Çelik: Kulüp Müdürü
Ender Kızıltan: Genel Kaptan - YENİ ÖZAY CİVATA
Numan Karatepe: Hukuk İşleri - AVUKAT
Burak Sinan Uğur: AR-GE Sorumlusu - ANTRE CADDE
Eşref Aydemir: Üniversite Şube Sorumlusu - ISPERLOS DÜĞÜN SALONU
Hasan Kızıltan: Spor Okulları Sorumlusu - ÖZAY CİVATA
Emrah Kıranfil: Tesis Sorumlusu - ODG İNŞAAT
Özer Kuntbilek: AR-GE Sorumlusu - DORUKSAN ASANSÖR
Emin Ursavaş: Stat Sorumlusu - ERSAVAŞ SİGORTA VE SOĞUK HAVA DEPOSU
Öztan Yiğit: Store Sorumlusu - NECDET KEBAP
Denetim Kurulu Üyeleri:
Erol Senirli: Denetim Kurulu Asil Üyesi - ASL GERİ DÖNÜŞÜM MÜDÜRÜ
Tufan Deniz: Denetim Kurulu Asil Üyesi - DANIŞMAN
M. Akif Gezgiç: Denetim Kurulu Asil Üyesi - ANTRE CADDE
Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Tezcan Gezer: Denetim Kurulu Yedek Üyesi - SPOR ADAMI
Ali Çağlayan Akarsu: Denetim Kurulu Yedek Üyesi - SAMSUNG BAYİİ
Birkan Akış: Denetim Kurulu Yedek Üyesi - VİP RENTA CAR
Isparta 32 Spor'un yeni yönetimi, görev dağılımını tamamlayarak kulübün önümüzdeki dönemdeki faaliyetlerine hazırlanmaya başladı.