TFF 2. Lig Takımı Isparta 32 Spor'un Yönetimi Belirlendi

İşte Isparta 32 Spor Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı:

Denetim Kurulu Üyeleri:

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Isparta 32 Spor, TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan yeni yönetim kurulunun görev dağılımını gerçekleştirdi. Kulübün başkanı Gültekin Özdemir liderliğindeki yönetim, ilk toplantı sonrasında görevleri belirledi.Gültekin Özdemir: Başkan - ASL GERİ DÖNÜŞÜMOzan Gezer: 2. Başkan - ODG YAPINuri Top: As Başkan - ANTRE GURME, ANTRE CADDE, ANTRE ALAMehmet Pala: 2. Başkan - ŞEHİR PLANCISIErkan Atakan Turan: Başkan Vekili - DİVANE RESTORAN, TURANLAR AMBALAJBurak Akpınar: Halkla İlişkiler ve Medya Sorumlusu - İŞ İNSANISüleyman Dağlı: Futbol Alt Yapı Sorumlusu - İYAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANISerdar Kotanak: Transferden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi - MOBİLYACIAhmet Süzen: Genel Sekreter - VİP RENT'A CARSerkan Başpınar: Basın Sözcüsü - MODA PARK DÜĞÜN SALONUFehmi Gezer: Futbol Şube Sorumlusu - ODG İNŞAATSoner Köse: Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi - KÖSELER DEMİREmrah Çelik: Kulüp MüdürüEnder Kızıltan: Genel Kaptan - YENİ ÖZAY CİVATANuman Karatepe: Hukuk İşleri - AVUKATBurak Sinan Uğur: AR-GE Sorumlusu - ANTRE CADDEEşref Aydemir: Üniversite Şube Sorumlusu - ISPERLOS DÜĞÜN SALONUHasan Kızıltan: Spor Okulları Sorumlusu - ÖZAY CİVATAEmrah Kıranfil: Tesis Sorumlusu - ODG İNŞAATÖzer Kuntbilek: AR-GE Sorumlusu - DORUKSAN ASANSÖREmin Ursavaş: Stat Sorumlusu - ERSAVAŞ SİGORTA VE SOĞUK HAVA DEPOSUÖztan Yiğit: Store Sorumlusu - NECDET KEBAPErol Senirli: Denetim Kurulu Asil Üyesi - ASL GERİ DÖNÜŞÜM MÜDÜRÜTufan Deniz: Denetim Kurulu Asil Üyesi - DANIŞMANM. Akif Gezgiç: Denetim Kurulu Asil Üyesi - ANTRE CADDETezcan Gezer: Denetim Kurulu Yedek Üyesi - SPOR ADAMIAli Çağlayan Akarsu: Denetim Kurulu Yedek Üyesi - SAMSUNG BAYİİBirkan Akış: Denetim Kurulu Yedek Üyesi - VİP RENTA CARIsparta 32 Spor'un yeni yönetimi, görev dağılımını tamamlayarak kulübün önümüzdeki dönemdeki faaliyetlerine hazırlanmaya başladı.