Kiralardaki Anlaşmazlıkların Çözümü için Arabuluculuk Sistemi Devreye Giriyor

Yeni düzenlemeyle birlikte, 1 Eylül tarihinden itibaren kiracılar ve ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde önemli bir adım atılıyor. Geçtiğimiz yıl kiralardaki aşırı artışlar, kiracıları ve ev sahiplerini endişelendirmiş ve kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Bu durumun önüne geçmek için yapılan düzenlemeyle, kira artışlarına yüzde 25 zam sınırı getirildi. Bu sınırın bitmesine sayılı günler kala gözler, hükümetin üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeye çevrildi.



Hükümet yetkilileri, son haftalarda yaptıkları açıklamalarda kira artışı sınırının süresinin uzatılacağını belirtti. Ancak, düzenleme henüz yasalaşmadığı için yeni tarih ve zam oranı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, kira düzenlemesi yalnızca zam oranını değil, daha sert yaptırımları da içermektedir. Evini piyasa rayıcının üzerinde fahiş bir fiyata kiraya veren ev sahipleri, 1-3 yıl hapis cezasıyla yargılanabilir. Yeni düzenlemeyle ilgili bir başka merak edilen konu da ev sahiplerinin durumudur. Özellikle kira geliriyle geçinen veya evini kiraya verip başka bir evde kiracı olanlar, sınırlamanın kendilerini mağdur ettiğini ve her iki tarafın da korunması gerektiğini belirtmektedir.



Öte yandan, 1 Eylül tarihinden itibaren kiracılar ve ev sahipleri için arabuluculuk sistemi devreye girecektir. Son yıllarda hızla artan kira bedelleri, ev sahibi-kiracı ilişkilerinde büyük sorunlara yol açmıştır. Zam konusunda anlaşamayanlar veya tahliye isteyenler mahkemeye başvurmak durumunda kalmıştır. Bu durum ise dava yükünün artmasına ve sonuç için öngörülen sürelerin 3 yıla kadar uzamasına neden olmuştur. Arabuluculuk düzenlemesi, bu sorunun çözümü için hayata geçirilecek ve 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecektir.



Yeni düzenlemeye göre, bir mal sahibi veya kiracı, dava açmak istediğinde öncelikle arabulucuya başvurmak zorunda kalacak. Arabulucu ile taraflar anlaşmaya varamazsa, dava yoluna başvurulabilecektir. Bu yeni düzenleme, ev sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıkları daha hızlı ve etkili bir şekilde çözebilmeyi hedeflemektedir. Böylece, taraflar arasındaki ilişkilerin daha adil ve dengeli bir zeminde ilerlemesi sağlanarak, kiracılar ve ev sahipleri arasında yaşanan sorunların azalması amaçlanmaktadır.