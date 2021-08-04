​METEOROLOJİ'DEN YANGIN BÖLGELERİNİ İLGİLENDİREN HAVA DURUMU AÇIKLAMASI



ANTALYA VE ÇEVRESİ İÇİN YAĞIŞ TAHMİNİ - YAĞIŞ CUMARTESİ GÜNÜ GELİYOR!



Meteoroloji Antalya, Isparta ve çevrelerinde CUMARTESİ günü yerel yağışlar beklediğini açıkladı.

Türkiye'de uzun süredir devam eden orman yangınları büyük zararlar verdi. Yüksek sıcaklıkların söndürülmesini güçlendirdiği yangınlar ile ilgili Meteoroloji Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit umutlandıran bir haber verdi. Abdullah Macit, Antalya bölgesinde Cumartesi günü kuvvetli sağanak yağış beklendiği haberini açıkladı. Hava sıcaklıkları, 8 - 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.