Iyaş AVM tarafından düzenlenen hediye kampanyasının çekilişi 15.10.2022 Cumartesi günü Iyaşpark AVM’de noter eşliğinde gerçekleştirildi. Kampanya kapsamında 1 Adet Opel MOKKA, 24 Adet 2.000 TL Hediye çeki ve 24 Adet 1.000 TL Hediye Çeki talihlilerle buluştu.
Çekiliş sonuçları www.iyas.com.tr internet sitesinden, tüm sosyal medya hesaplarından ve 21.10.2022 tarihli Türkiye Gazetesinde yayınlanacak. Kazanan asil ve yedek talihlilerin adreslerine taahhütlü posta kanalı ile tebligat yapılacak.
|ASIL TALİHLİLER
|OPEL MOKKA 1.2 103 HP AT8 GS LİNE ELMAS SİYAH (2021 MODEL - BENZİNLİ)
|SIRA NO
|KATILIM NO
|ADI
|SOYADI
|1
|195012
|Fatma Aleyna
|Aydemir
|IYAŞ ALIŞVRİŞ ÇEKİ 2.000 (İKİBİN) TL
|SIRA NO
|KATILIM NO
|ADI
|SOYADI
|1
|269923
|Mert Sami
|Aksoy
|2
|029901
|Turan
|Eroğlu
|3
|270066
|Evren Çağrı
|Özdemir
|4
|119073
|Funda
|Çırak
|5
|333228
|İbrahim
|Yöntem
|6
|314307
|Gamze
|Toptaş
|7
|199943
|Ayşenur
|Çetin
|8
|006679
|Sinan
|Muhterem
|9
|419788
|Ali Talha
|Uzun
|10
|095565
|Hakan
|Açıkgöz
|11
|235739
|Ali
|Aslan
|12
|031082
|Nejla
|Yavuz
|13
|003754
|Ramazan
|Öztürk
|14
|138095
|Elif
|Aşcı
|15
|162643
|Şefika
|Kıdış
|16
|242280
|Selda
|Bakır
|17
|217795
|Musa Denizhan
|Ulusan
|18
|214376
|Mehmet
|Demirel
|19
|186510
|Sıddıka
|Korkmaz
|20
|156221
|Emre
|Işıldar
|21
|081604
|Osman
|Katırcı
|22
|309676
|Orhan Veli
|Özdal
|23
|120696
|Gülizar
|Manav Kaya
|24
|185524
|Muhittin
|Kaya
|IYAŞ ALIŞVERİŞ ÇEKİ 1.000 (BİN) TL
|SIRA NO
|KATILIM NO
|ADI
|SOYADI
|1
|039545
|Ebru
|Doğan
|2
|315145
|Rukiye
|Özen
|3
|175598
|Gökhan Kamil
|Yalçın
|4
|146656
|İsmail
|Çaltılı
|5
|196275
|İsmail
|Yeşilyayla
|6
|040139
|Erdal
|Şahbaz
|7
|107796
|Nail
|Çelik
|8
|397569
|Rıdvan
|Düzdaş
|9
|343964
|Hüseyin
|Özkan
|10
|337637
|Ercan
|Koğu
|11
|236611
|Osman
|Çelik
|12
|326107
|Ömer
|Toptaş
|13
|186111
|İbrahim
|Sayın
|14
|158345
|Necati
|Tüfekçi
|15
|413383
|Furkan
|Kışlalıoğlu
|16
|179680
|Meryem
|Özkan
|17
|190578
|Sinan
|Subaşı
|18
|015377
|Muhammed Çağrı
|Aydoğan
|19
|148678
|Erhan
|Araslan
|20
|098198
|Abdulkadir Yavuz
|Varlı
|21
|225236
|Senai
|Sap
|22
|134463
|Mustafa
|Şan
|23
|156421
|Şevki Yılmaz
|Toraman
|24
|374675
|Fatime Gül
|Oktay Atsatan