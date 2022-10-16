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ASIL TALİHLİLER OPEL MOKKA 1.2 103 HP AT8 GS LİNE ELMAS SİYAH (2021 MODEL - BENZİNLİ) SIRA NO KATILIM NO ADI SOYADI 1 195012 Fatma Aleyna Aydemir IYAŞ ALIŞVRİŞ ÇEKİ 2.000 (İKİBİN) TL SIRA NO KATILIM NO ADI SOYADI 1 269923 Mert Sami Aksoy 2 029901 Turan Eroğlu 3 270066 Evren Çağrı Özdemir 4 119073 Funda Çırak 5 333228 İbrahim Yöntem 6 314307 Gamze Toptaş 7 199943 Ayşenur Çetin 8 006679 Sinan Muhterem 9 419788 Ali Talha Uzun 10 095565 Hakan Açıkgöz 11 235739 Ali Aslan 12 031082 Nejla Yavuz 13 003754 Ramazan Öztürk 14 138095 Elif Aşcı 15 162643 Şefika Kıdış 16 242280 Selda Bakır 17 217795 Musa Denizhan Ulusan 18 214376 Mehmet Demirel 19 186510 Sıddıka Korkmaz 20 156221 Emre Işıldar 21 081604 Osman Katırcı 22 309676 Orhan Veli Özdal 23 120696 Gülizar Manav Kaya 24 185524 Muhittin Kaya IYAŞ ALIŞVERİŞ ÇEKİ 1.000 (BİN) TL SIRA NO KATILIM NO ADI SOYADI 1 039545 Ebru Doğan 2 315145 Rukiye Özen 3 175598 Gökhan Kamil Yalçın 4 146656 İsmail Çaltılı 5 196275 İsmail Yeşilyayla 6 040139 Erdal Şahbaz 7 107796 Nail Çelik 8 397569 Rıdvan Düzdaş 9 343964 Hüseyin Özkan 10 337637 Ercan Koğu 11 236611 Osman Çelik 12 326107 Ömer Toptaş 13 186111 İbrahim Sayın 14 158345 Necati Tüfekçi 15 413383 Furkan Kışlalıoğlu 16 179680 Meryem Özkan 17 190578 Sinan Subaşı 18 015377 Muhammed Çağrı Aydoğan 19 148678 Erhan Araslan 20 098198 Abdulkadir Yavuz Varlı 21 225236 Senai Sap 22 134463 Mustafa Şan 23 156421 Şevki Yılmaz Toraman 24 374675 Fatime Gül Oktay Atsatan

Iyaş AVM tarafından düzenlenen hediye kampanyasının çekilişi 15.10.2022 Cumartesi günü Iyaşpark AVM’de noter eşliğinde gerçekleştirildi. Kampanya kapsamında 1 Adet Opel MOKKA, 24 Adet 2.000 TL Hediye çeki ve 24 Adet 1.000 TL Hediye Çeki talihlilerle buluştu.Çekiliş sonuçlarıinternet sitesinden, tüm sosyal medya hesaplarından ve 21.10.2022 tarihli Türkiye Gazetesinde yayınlanacak. Kazanan asil ve yedek talihlilerin adreslerine taahhütlü posta kanalı ile tebligat yapılacak.