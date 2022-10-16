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ITSO Başkanı Çelik ve Yönetiminden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine Ziyaret

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ITSO Başkanı Çelik ve Yönetiminden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine Ziyaret
ISPARTA
G.Tarihi: 15.10.2022 16:09
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Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Metin Çelik, Meclis Başkanı Ethem Erkan Kader, Yönetim Kurulu Başkan Yardımları Hüseyin Dede, Şakir Uygun ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Ali Savcı, Gazi ve Şehit yakınları ile bir araya geldi.
ITSO Başkanı Çelik, Kimisi evladını, kimisi uzvunu milletimizin bekası için vermiş insanlar. Şehit ve gazilerimiz bizim başımızın tacıdır. Bizler şehit ailelerimiz ve gazilerimizin her daim yanındayız. Bize düşen her neyse yapmaya hazırız dedi.
Dernek Başkanı Savcı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğimize olan ziyaretinizden dolayı ve göstermiş olduğunuz hassasiyet için ayrıca teşekkür ederek, yeni yönetiminizle birlik ve beraberlik içerisinde başarılar dileyerek teşekkür etti.
Ziyarette ITSO Başkanı Çelik ve Meclis Başkanı Kader, tarafından Başkan Ali Savcı’ya dernek adına hediye taktim etti. Ziyaret sonunda toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.
 
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