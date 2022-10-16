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KYK BORÇLARI NASIL SİLİNECEK? SÜRESİNDE ÖDEMEYE DİKKAT

KYK BORÇLARI NASIL SİLİNECEK? SÜRESİNDE ÖDEMEYE DİKKAT
ISPARTA
G.Tarihi: 15.10.2022 18:41
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KYK borçları silinecek mi? İşte tüm detaylarıyla KYK düzenlemesi...

 Öğrenim ve katkı kredilerinde borç ödeme yönteminin değiştirilmesiyle 1 milyon 418 bin genç nefes alırken, uygulamanın ayrıntıları da netleşti.


Faizler nedeniyle anaparası üç dört katına çıkan Kredi Yurtlar Kurumu borçları faizsiz, cezasız kapatılabilecek.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Öğrenim kredisi alanlar, aldıkları miktar kadar ödeme yapacak. 

Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede, aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.

ALDIĞI KREDİ KADAR ÖDEME
 Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenlemeyle öğrenim kredisi alanlar, borçlarını aldıkları miktar kadar ödeme yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre silinecek tutar halen kredi almaya devam edenlerde yaklaşık 9.6 milyar, geri ödemesi devam eden borçlularda yaklaşık 17.4 milyar lira olmak üzere toplam 27 milyar lirayı buluyor.

Bugün itibariyle 1 milyon 392 bin 629 kişinin öğrenim kredisi 25 bin 886 kişinin katkı kredisi borcu bulunuyor.

İKİ YIL SONRA BAŞLAYACAK
Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.

Borçlu, borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak.

Ancak ilgili yılda TÜFE'nin yüzde 10'dan az olması halinde bu oran uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilecek. Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi durumunda, borçlunun talebi üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek.

Maddi veya hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilecek.

27 MİLYARLIK BORÇ SİLİNECEK
Kredi Yurtlar Kurumu borçları faizsiz, cezasız kapatılabilecek. 

Öğrenim kredisi alanlar, aldıkları miktar kadar ödeme yapacak.

Mezun olan ya da ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede, aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.

Halen kredi almaya devam edenlerde yaklaşık 9.6 milyar, geri ödemesi devam eden borçlularda yaklaşık 17.4 milyar lira borç silinecek.

Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi durumunda, borçlunun talebi üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek.

Taksitler için zaman aşımının belirlenmesinde, son taksitin vade tarihi esas alınacak.

SÜRESİNDE ÖDEMEYE DİKKAT
Süresinde ödenmeyen taksitlere, vadesinden itibaren gecikme zammı hesaplanacak. 

Taksitlerin, son taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit tutarları takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilecek

Taksitler için zaman aşımı süresinin belirlenmesinde, son taksitin vade tarihi esas alınacak. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı'na aktarılacak.

Öğrenimi sırasında veya öğrenimden sonra ölenlerin veya yüzde 90 ve üzeri engel sahibi oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından tespit edilenlerin kalan borçları terkin edilecek.

ENDEKS HESAPLANMAYACAK
Kredi alan veya kredi borcunun ödeme zamanı henüz başlamayanlara, öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara endeks hesaplanmayacak.

Kredi geri ödemesi süren veya borçları vergi dairesine takip için bildirilmiş olan kişilere, öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara ilave edilmiş endeks tutarları terkin edilecek.

Düzenlemenin girdiği tarihten önce tahsil edilen tutarlar iade edilmeyecek ve vergi dairesine takip için bildirildiği halde henüz tahsil edilmemiş kredi taksitleri içerisindeki endeks tutarları terkin edildikten sonra bakiye taksitler vadesinde ödenmediği takdirde takip edilecek.
 
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