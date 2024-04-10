Kuru Fasulye Gaz Yapıyorsa Bir de Bunu Deneyin! İçine Sadece 1 Kaşık Koymanız Yeterli

Bakliyat, her evin vazgeçilmezi olabilir ancak mide ve bağırsak sorunu yaşatanlar için çözüm bulunuyor. İşte bu sorunu çözmek için yapmanız gerekenler:

Kuru fasulyeyi özellikle pilavın yanında veya üzerinde seviyorsanız, ancak gaz yapmasından endişe ediyorsanız, endişelenmeyin. Gaz oluşumunu azaltmak için önemli bir yöntem bulunuyor.

Bakliyat tüketmek, özel bir sağlık sorununuz yoksa mutlaka gereklidir. İçerdiği protein, vitamin, lif ve minerallerle haftalık beslenme programınızda yer almalıdır. Ancak birçok kişiye gaz yapabilir. İçeriğindeki antinutriyenler, şeker, lif ve yüksek nişasta sindirimi etkileyerek gaz oluşumuna neden olabilir.

Özellikle huzursuz bağırsak sendromu olan kişiler, gaz sancısı çekebilirler. Bu nedenle bakliyat pişirirken gazını almak önemlidir. Peki, bakliyatların gazını ne alır?

Sadece 1 Çay Kaşığı Koymak Yeterli

Bakliyatları pişirmeden önce haşlarken içine 1 çay kaşığı kimyon ekleyerek gaz sorununa çözüm bulabilirsiniz. Ayrıca kekik kullanmak da aynı etkiyi sağlayabilir. Temel olarak baharatlar, bakliyat gazını almak için önemlidir. Kimyonun yanı sıra kişniş, zencefil, karbonat gibi baharatlar da gaz oluşumunu azaltır.

Karbonatı, bakliyatı pişirirken yarım çay kaşığı şeklinde tencereye eklemek de etkili bir yöntemdir.

Bakliyat Gazını Önlemek İçin Yavaş Pişirin

Bakliyatların gaz yapmasını önlemek için yavaş pişirmek önemlidir. Düşük ateşte, ağır ağır ve karıştırarak pişirmelisiniz. Ayrıca pişirmeden bir gece önce suyun içinde bekletmek ve suyunu değiştirip tekrar bekletmek de faydalı olacaktır.