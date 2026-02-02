Isparta’da 75 Bin 389 Öğrenci Karne Heyecanı Yaşadı: Yarıyıl Tatili Başladı

isparta-oto-ekspertiz

ISPARTA
G.Tarihi: 17.01.2026 08:53
0
Isparta’da 2025–2026 Eğitim-Öğretim yılının ilk yarısı tamamlandı. İlimiz genelinde 75 bin 389 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girerken, düzenlenen karne törenine Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz da katıldı.

Isparta genelinde eğitim gören binlerce öğrenci, bugün çalan son zille birlikte karne sevinci yaşadı. Eğitim-öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla YURT-BİR Ortaokulu’nda temsili karne dağıtım töreni düzenlendi.

BAKANLIK GENEL MÜDÜRÜ KAYGUSUZ ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMADI
Öğrencilerin karne heyecanına ortak olunan törene, Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz ve il protokolü katıldı. Sınıfları ziyaret eden heyet, öğrencilere karnelerini takdim ederek başarılar diledi.

"BOL BOL DİNLENİN VE KİTAP OKUYUN"
Tören kapsamında yapılan açıklamalarda, karne alan 75 bin 389 öğrenci tebrik edilirken, 15 günlük yarıyıl tatili için önemli tavsiyelerde bulunuldu. Öğrencilere; tatil süresince aileleriyle vakit geçirmeleri, dinlenmeleri ve kitaplarla olan dostluklarını pekiştirerek yeni döneme zinde başlamaları öğütlendi.

EĞİTİM CAMİASINA VE VELİLERE TEŞEKKÜR
Dönem boyunca özveriyle çalışan eğitim neferleri de unutulmadı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde başarılı ve huzurlu bir eğitim-öğretim dönemi geçirmemize katkı sunan Millî Eğitim Müdürlüğümüze, okullarımızda fedakârca görev yapan idarecilerimize, kıymetli öğretmenlerimize ve her daim evlatlarının yanında olan değerli velilerimize teşekkür ediyoruz."

Isparta’da karnelerini alan öğrenciler, iki haftalık tatilin ardından eğitim maratonunun ikinci yarısına başlayacak.

