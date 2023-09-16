Nur Pastanesi Demir Köprü Şubesi'nde Poğaça Keyfi: Taze Zeytinyağlı Poğaçalar

Nur Pastanesi Demir Köprü Şubesi'nde Poğaça Keyfi: Taze Zeytinyağlı Poğaçalar
ISPARTA
G.Tarihi: 15.09.2023 23:21
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Nur Pastanesi Demir Köprü Şubesi'nde Lezzet Şöleni!
Sabah Lezzetleri: Taze Zeytinyağlı Poğaçalar, Sütlü Simitler ve Daha Fazlası
Günün en taze ve lezzetli başlangıcı için Nur Pastanesi Demir Köprü Şubesi'ne uğrayın! Sabahları taze zeytinyağlı poğaçalar, sütlü simitler, su börekleri ve kol börekleriyle güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz.
Yepyeni Tatlı Deneyimi: Kardelen Tatlısı
Nur Pastanesi'nin yeni gözdesi: Kardelen Tatlısı! Hafif ve lezzetli yapısıyla damaklarınızı şenlendirecek bu özel tatlıyı mutlaka denemelisiniz.
Yaş Pastalarla Tatlı Anlarınızı Taçlandırın
Özel günlerinizi veya sadece tatlı bir anı kutlamak için Nur Pastanesi'nin zengin yaş pasta seçeneklerini keşfedin. Görsel şölen sunan ve damakları büyüleyen yaş pastalar, her özel anınıza tat katacak.
Dondurma Keyfi Devam Ediyor!
Dondurma mevsimi hiç bitmez! Nur Pastanesi Demir Köprü Şubesi'nde 20 farklı dondurma çeşidi sizi bekliyor. Kakaolu, sade, yanık dondurma, vişneli, limonlu, tahinli, bitter çikolatalı ve daha fazlasıyla serinlemenin keyfini çıkarın.
Alo Paket Hizmeti ile Kapınıza Gelsin!
Nur Pastanesi Demir Köprü Şubesi, lezzet ve hızın buluşma noktasıdır. İstediğiniz tatlıları veya dondurmaları sipariş edip kapınıza getirmemizi sağlayan Alo Paket hizmetimizden faydalanın.
Nur Pastanesi: Lezzetin Adresi, Damaklarda Kalan Tatlar
 
 Alo Paket Hizmeti için İletişim Numaraları:
0 532 552 42 84 ve 0 543 932 05 32 
Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi adresi:
Hisar Mahallesi, 144 Cadde No:15, Isparta. 

"Nur Pastanesi Demir Köprü Şubesi'nde Yeni Lezzetler: Taze Zeytinyağlı Poğaçalar, Börekler ve Kardelen Tatlısı Sizleri Bekliyor!"
 
  • Açma
  • Börekler
  • Pizza
  • Poğaça
  • Simit
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