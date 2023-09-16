Isparta'da Servis Ücretleri Cebi Sıkıyor: Aileler Zor Durumda

Isparta'da 2023-2024 öğretim yılı 1. Dönemi için aylık öğrenci servis ücretleri sonunda açıklandı. İşte Isparta Şoförler Otomobiller ve Nakliyeciler Esnaf Odası tarafından belirlenen fiyatlar:

Günde 4 seferlik servis hizmeti alan öğrenciler için aylık ortalama bin 750 TL.

Günde 2 seferlik servis hizmeti alan öğrenciler için aylık bin 250 TL.

Günde 1 seferlik servis hizmeti alan öğrenciler için aylık 850 TL.

Özel okullarda eğitim gören öğrenciler için ortalama aylık servis ücreti 2 bin TL olarak belirlendi.

Ayrıca, servis araçlarında öğrencilere refakat eden öğretmenler için aylık 250 TL ek ücret alınacak.

Bu açıklanan ücretler, Isparta'da aileler arasında ciddi bir tartışma konusu haline geldi. Veliler, servis ücretleri ve artan eğitim masrafları nedeniyle mali olarak zor bir dönem geçirdiklerini ifade ediyor. Öğrencilerin eğitim dönemi başlamadan önce aileler, bütçelerini dengelemek için büyük bir çaba harcıyor.

Birçok aile, "Eğitim maliyetleri her yıl artıyor ve çocuklarımızı okula göndermek zorlaşıyor" şeklinde endişelerini dile getiriyor. Veliler, bu yüksek masrafların aile ekonomilerine olumsuz etki yaptığını ve eğitim konusundaki zorlukları giderek arttığını söylüyor. Eğitim ve servis ücretlerindeki bu artışlar, ailelerin çocuklarının eğitimine erişimini sınırlayan bir faktör haline gelmiş durumda.

"Eğitim Masrafları Her Geçen Gün Artıyor: Aileler Zor Durumda"