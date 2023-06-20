Kurban Bayramı Öncesi Yol Kontrolleriyle Hayvan Hareketleri Denetleniyor

Kurban Bayramı öncesinde, kurbanlık hayvan talebinin karşılanması için iller arasında yoğun hayvan hareketleri yaşanırken, bu durum bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılımını artırma riskini taşımaktadır. Bu nedenle, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, kurbanlık hayvan hareketlerini denetlemek amacıyla yol kontrolleri gerçekleştirmektedir. Isparta-Konya, Isparta-Afyonkarahisar, Isparta-Burdur, Isparta-Antalya karayolları üzerindeki kontroller, Kurban Bayramı süresince kolluk kuvvetleriyle birlikte devam edecektir.Salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılma riskini önlemek amacıyla kurbanlık olarak sevk edilecek büyükbaş hayvanların şap aşısı, küçükbaş hayvanların ise koyun-keçi vebası aşısı yapılmış olması gerekmektedir. Aşıları yapılan hayvanlar dışında kurbanlık olarak sevkiyat yapılmamaktadır. İl içinde nakledilecek hayvanlarda büyükbaş hayvanlar için pasaport, küçükbaş hayvanlarda ise nakil belgeleri yanlarında bulundurulmalıdır. İl dışına sevk edilecek büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda ise nakil esnasında veteriner sağlık raporları da gerekmektedir.Yapılan yol kontrollerinde belgesiz (veteriner sağlık raporu, pasaport, nakil belgesi) veya kulak küpesi olmayan hayvanların nakledildiği tespit edilen hayvan ve araç sahiplerine idari para cezası uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın zor durumda kalmamaları ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi için il içi ve iller arası hayvan sevk kurallarına titizlikle uymaları gerekmektedir.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü