Gülbirlik, 1954 yılından bu yana gül üreticilerinin yanında olan bir kuruluştur. Bu yıl da üreticilere destek olmak amacıyla ön ödeme yapma kararı almıştır. Kilogram başına 20 TL ön ödeme bedeli belirlenmiş ve üreticiler, bugüne kadar topladıkları gülçiçeği miktarına göre ön ödeme alacaklardır.Eleştirilere rağmen Gülbirlik, doğru bildiği yolda ilerlemektedir. Isparta'da dünya gülyağı ihtiyacının yüzde 65'ini karşılayan Gülbirlik, 2023 Gülçiçeği alım kampanyasını sürdürmektedir. Kampanya öncesinde verilen ön ödeme sözü yerine getirilerek üreticilerin yüzünü Kurban Bayramı öncesinde güldürmüştür.Ödemeler, Gülbirlik'e bağlı 6 kooperatif aracılığıyla üreticilere yapılacaktır. Gülçiçeği alımları yağışlı havalardan dolayı geç başlamış ve bazı bölgelerde beklenen düzeyde gerçekleşmemiştir. Kampanyanın süresi ve rekolte durumu, ilerleyen günlerdeki hava şartlarına bağlı olarak belirlenecektir.Gülbirlik'in yaklaşık 3 bin ortağı bulunmaktadır. Gülçiçeği alımı yapılan merkez sayısı 50'ye çıkmıştır. Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, fiyat belirleme konusunda spekülasyonlara dikkat çekerek, en iyi fiyatın tespit edileceğini ve üreticilerin endişe duymaması gerektiğini vurgulamıştır.Gülçiçeği alım kampanyasının sona ermesinden sonra Gülbirlik, yurt dışında pazarlama çalışmalarına başlayacak ve müşterilerle görüşmeler yapacaktır. Gülbirlik, üreticilerin haklarını korumak ve en iyi fiyatı vermek için çalışmaktadır.Gülbirlik'e gülçiçeği veren üreticiler, uzun yıllardır mağdur olmadıklarını ve bu yılki ön ödeme politikasını takdirle karşıladıklarını belirtmektedirler. Gülbirlik'in destekleri sayesinde sıkıntısız bir bayram geçireceklerini ve ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini ifade etmektedirler.