Isparta Meydan AVM etrafında oluşturulan Festival Alanı, Isparta Uluslararası Gül Festivali'nin açılışıyla birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Isparta Valisi Aydın Baruş ve Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, festival alanında gerçekleştirilen etkinliklere katıldı ve stantları ziyaret etti.Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen festival, çocuklar ve yetişkinler için birçok etkinlik sunuyor. Festival Alanı, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve esnafların stantlarıyla renklenirken, çocuklar için çeşitli atölye çalışmaları da düzenleniyor.Vali Aydın Baruş, eşi Nagihan Baruş ve Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, festival alanındaki stantları ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Isparta Belediyesi'nin Geri Dönüşüm Otobüsü'nü ziyaret eden heyet, ürünler hakkında bilgi edindi.Isparta Uluslararası Gül Festivali'nin ilk gününde yerel gruplar performanslarını sergilerken, küçük ve genç yetenekler de sahne alarak izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Festival kapsamında aynı zamanda Fevzi Paşa İlkokulu bahçesinde spor etkinlikleri ve çocuklara yönelik balon parkı da düzenlendi.Vali Baruş ve Başkan Vekili Büyükçulcu, Festival Alanı ziyaretinin ardından Isparta Meydan AVM'de açılan fotoğraf sergisini gezdiler. Isparta Uluslararası Gül Festivali'nin renkli atmosferi, ziyaretçileriyle buluşmaya devam ediyor.#Isparta #GülFestivali #FestivalAlanı #Etkinlikler #IspartaMeydanAVM #RenkliAnlar #ValiAydınBaruş #BelediyeBaşkanVekiliUğurBüyükçulcu