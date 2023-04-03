Isparta Belediyesi, Yağmur Suyu Problemini Çözmek İçin Harekete Geçti

Davraz Mahallesi'nde Bulunan Site Su Baskınlarından Kurtarılıyor

Isparta Belediyesi, Vatandaşların Sorunlarına Çözüm Bulmaya Devam Ediyor

Isparta Belediyesi, Davraz Mahallesindeki bir sitenin yağmur suyu probleminin çözümü için çalışmalar başlattı. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaklaşık 15 yıldır süregelen sorunu çözmek için 400’lük yağmur suyu hattı döşeme işlemlerine başladı. Sitenin bulunduğu 3976 sokağa ızgaralar da yerleştirilecek. Böylece, binlerce kişinin yaşadığı site ile çevredeki yerleşim alanlarının yağmur suyu problemleri kökten çözülmüş olacak. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kentteki genel sorunların yanı sıra vatandaşların yaşadığı sorunları da çözüme kavuşturmak için çalışmaların devam edeceğini belirtti.