Isparta Özel Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde kalan yaşlı ve engelli vatandaşların el emeği ürünleri, Isparta Halk Eğitim Merkezi ve Huzurevi işbirliğiyle açılan sergide sergilenerek satışa sunuldu.Kurslarda yapılan kumbara, tepsi, süs eşyaları, çanta ve ekmeklik gibi ürünlerin yer aldığı sergi, yaşlılar haftası nedeniyle düzenlendi. Sergiye gelen vatandaşlar, bu ürünleri alarak huzur evinin ihtiyaçlarını karşılamış oldular ve yaşlı ve engelli vatandaşların emeklerini takdir ettiler.Isparta Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Uygun, yaşlılar haftası nedeniyle açılan sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, kurumlar arasında iş birliği yaptıklarını ve huzurevinde kalan yaşlı ve engelli vatandaşların boş vakitlerini değerlendirmek için el emeği ürünleri yapmalarına destek verdiklerini belirtti. Uygun, sergilenen ürünlerin genellikle basit çalışmalar gibi gözüktüğünü ancak yaşlı ve engelli vatandaşlar için önemli çalışmalar olduğunu söyledi.Huzurevlerine gelen ziyaretçilerin bu el emeği ürünleri satın alarak bir nevi sponsor olmuş olacaklarını belirten Uygun, yaşlı ve engelli vatandaşların emeklerinin bu şekilde takdir edilmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.