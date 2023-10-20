Isparta Mihri Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda Hijyen Skandalı Meclis Gündeminde

Isparta Mihri Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan hijyen sorunları, CHP tarafından Meclis'e taşındı. CHP Isparta Milletvekili ve aynı zamanda TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Hikmet Yalım Halıcı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a yönelik soru önergesi sunarak konunun Meclis gündemine alınmasını sağladı.

Yurttaki kötü hijyen koşulları ve insan sağlığına aykırı durumlar basına da yansıdı. Bu bağlamda, Halıcı, "Isparta Mihri Hatun Kız Öğrenci Yurdu'ndaki hijyen ve insani koşullara aykırı tablonun sonlandırılması ve öğrencilerin çağdaş ve temiz koşullarda beslenme hakkının ne zaman iade edileceği" konularında Bakan Bak'a sorular yöneltti.

Halıcı, Anayasa'nın Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi başlıklı 42. Maddesi'ne vurgu yaparak, öğrencilere çağdaş eğitim koşulları sağlama ve denetleme görevinin devleti yönetenlere verildiğini hatırlattı. Aynı şekilde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliği'nin Yurtların Denetimi başlıklı 37. Maddesi'ne dikkat çekerek, yurtların düzenli olarak denetlenmesi gerektiğini belirtti.

CHP'li Halıcı'nın soru önergesinde şu sorular yer almaktadır:

Isparta Mihri Hatun Kız Öğrenci Yurdu'ndaki hijyen ve insani koşullara aykırı tablonun sonlandırılması ve öğrencilerin çağdaş ve temiz koşullarda beslenme hakkının iade edilmesi için ne zaman harekete geçilecektir?

Gıdaların ve mutfağın hijyen kurallarına uymamasının sorumlusu kim ya da kimlerdir? Bahsi geçen kişilerle ilgili idari süreç başlatılacak mıdır?

Isparta Mihri Hatun Kız Öğrenci Yurdu ne zaman ve kimler tarafından son olarak denetlenmiştir? Denetim sonuçları nedir?

Isparta'daki yurtların sayısı, yatak kapasitesi ve özel yurtların Bakanlığa bağlılık durumu hakkında bilgi verilmesi istenmektedir.

Türkiye genelinde yapılan yurt denetimleri ve bu denetimlerdeki hijyen kurallarına aykırılık sayısı hakkında bilgi talep edilmektedir.

Bu gelişmeler ışığında, Isparta Mihri Hatun Kız Öğrenci Yurdu'ndaki hijyen sorunlarının çözülmesi ve benzer durumların yaşanmasının önlenmesi amacıyla alınacak önlemler ve izlenecek yolların Meclis tarafından yakından takip edileceği açıkça görülmektedir.