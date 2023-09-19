Türklerin Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'nun tapusunun alındığı zafer olarak bilinen Miryokefalon Zaferi'nin 847. yıldönümü kutlama etkinlikleri ve Elma Festivali, geçtiğimiz Pazar günü Gelendost İlçesi'nde düzenlenen bir törenle coşkuyla kutlandı.Törene Isparta Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek, Gelendost Kaymakam Vekili Ahmet Akdağ, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, İl Jandarma Komutan Vekili Talip Gökçe, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Göçer, Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, ilçe, köy ve mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin, konuşmasında Miryokefalon Zaferi'nin 847. yıl dönümünü kutlayarak, Isparta Elması'nın önemine vurgu yaptı. Isparta Elması'nın coğrafi işaretle koruma altına alındığını ve tanıtım çalışmalarının devam ettiğini belirten Şahin, Gelendost'un beyaz ve sarının en yoğun yetiştirildiği topraklardan biri olduğunu ve bu özelliğiyle gurur duyduklarını ifade etti. Ayrıca soğuk hava depolarının modernizasyonu ve paketleme tesislerinin ilave edilmesi ile ilgili girişimlerin devam ettiğini ve ihracat için potansiyel pazarlar konusunda çalışmaların yapıldığını söyledi.Miryokefalon Zaferi'nin anlamına dikkat çeken bu etkinlik, Gelendost'un önemli bir kültürel ve tarımsal değeri olan Isparta Elması ile birleşerek bölgenin zenginliğini kutlama fırsatı sundu.